Napoli-Qarabag: statistiche, numeri e quote aggiornate

Napoli e Qarabag si preparano a sfidarsi in occasione della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-26. Il match, atteso allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si disputerà martedì 25 novembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la sosta per le Nazionali, la formazione di Antonio Conte cerca di ritrovare il successo europeo davanti al proprio pubblico, mentre il Qarabag, una delle sorprese del torneo, sogna il colpo esterno.

Napoli-Qarabag: primo storico confronto europeo

Per la prima volta nella storia delle competizioni europee, Napoli e Qarabag si affrontano in un match ufficiale. Si tratta anche della prima occasione in cui il club partenopeo incontra una squadra azera in Europa. I ragazzi allenati da Conte arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte e con il bisogno di consolidare la loro posizione nel girone, attualmente al ventiquattresimo posto, l’ultimo utile per i playoff.

Il Qarabag, invece, si presenta al Maradona forte di una stagione europea positiva: dopo il 2-2 contro il Chelsea, la squadra azera cerca la terza vittoria stagionale, dopo aver già superato Benfica e FC Copenhagen. Il club guidato da Qurbanov è considerato una delle rivelazioni della Champions, dimostrando capacità di adattamento e spirito competitivo.

Forma recente, precedenti e rendimento delle squadre

Analizzando il percorso recente delle due formazioni emergono dati interessanti:

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei gare di (2 pareggi, 3 sconfitte), subendo in media oltre due reti a partita (2,2 per match, 13 gol incassati). Nonostante le difficoltà, la squadra azzurra ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo incontro europeo, pareggiando 0-0 con l’ Eintracht Francoforte .

ha evitato la sconfitta in tre delle quattro partite disputate nella fase a gironi (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Rispetto alla stagione 2017-18, il club azero ha già quadruplicato le reti segnate: 8 contro le 2 di allora.

Per quanto riguarda i precedenti, il Qarabag non ha mai ottenuto successi contro squadre italiane, collezionando 5 sconfitte e 1 pareggio nei 6 incontri disputati. Le formazioni italiane sono imbattute contro club azeri, con 6 vittorie e 2 pareggi negli 8 precedenti totali.

Quote principali e mercati disponibili per il match

Le quote dei bookmakers riflettono l’esperienza internazionale e la tradizione del Napoli rispetto al Qarabag. Il fattore campo e la necessità di punti per accedere ai playoff pongono i partenopei tra i favoriti secondo gli analisti.

Le principali tipologie di scommessa offerte comprendono:

Esito finale 1X2: con il successo del Napoli quotato sensibilmente più basso rispetto a quello del Qarabag .

quotato sensibilmente più basso rispetto a quello del . Numero totale di gol segnati: considerata la media reti subite dagli azzurri, i mercati Over/Under risultano particolarmente attenzionati.

Marcatori: particolare interesse per Rasmus Højlund, autore di 7 gol in 9 presenze in Champions, e Leandro Andrade, 3 reti in 4 partite per il club azero.

Le quote possono variare in base alle ultime notizie sulle formazioni e allo stato fisico dei giocatori chiave.

Dati, curiosità e tendenze numeriche da conoscere

Le statistiche OPTA offrono uno spaccato interessante di questa sfida:

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 19 gare casalinghe in Champions League , proprio contro il Real Madrid nell’ottobre 2023.

ha perso solo una delle ultime 19 gare casalinghe in , proprio contro il nell’ottobre 2023. Højlund vanta la migliore percentuale realizzativa tra chi ha effettuato almeno 10 tiri dal 2023/24 (47%).

vanta la migliore percentuale realizzativa tra chi ha effettuato almeno 10 tiri dal 2023/24 (47%). Leandro Andrade ha una percentuale di realizzazione del 75%, tra le migliori del torneo.

ha una percentuale di realizzazione del 75%, tra le migliori del torneo. Anguissa è il centrocampista con più pressioni ad alta intensità (242) e secondo per recuperi nell’ultimo terzo di campo (17).

Questi numeri confermano la qualità delle individualità e la solidità delle due squadre in alcuni reparti chiave.

In sintesi, Napoli-Qarabag si preannuncia come una sfida ricca di spunti statistici e di interesse per gli appassionati di Champions League. Le statistiche e le quote aggiornate offrono una panoramica dettagliata sulle forze in campo, fornendo utili chiavi di lettura per seguire l’evento oltre il semplice risultato.