Napoli-Milan: statistiche chiave e quote aggiornate per la Supercoppa

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, in programma domani a Riyadh, si carica di significati tecnici e statistici. Al centro dell’attenzione c’è Scott McTominay, uno dei protagonisti della stagione scorsa e punto di riferimento della squadra di Conte, che dovrà guidare gli azzurri in una sfida che vale l’accesso alla finale. Il match arriva in un momento delicato per il Napoli, reduce da due sconfitte esterne senza reti e con la necessità di ritrovare incisività in zona offensiva.

McTominay e il tabù Milan: la sfida personale che accende la semifinale

Scott McTominay si avvicina a questa semifinale con una motivazione in più: non ha mai segnato al Milan nei quattro precedenti in carriera, due con la maglia del Manchester United e due con quella del Napoli. Questa statistica rappresenta un piccolo tabù che rende la gara ancora più significativa per il centrocampista scozzese. Il gol manca dallo scorso 25 novembre, nella gara di Champions League contro il Qarabag, e la squadra ha patito le ultime due trasferte senza trovare la via della rete. Tuttavia, il rendimento di McTominay resta solido: cinque gol stagionali (due in campionato e tre in Champions), un minutaggio elevato (1.721 minuti, secondo solo a Di Lorenzo) e una presenza costante in zona offensiva. Nonostante una condizione non ottimale, dovuta anche all’emergenza a centrocampo, il giocatore si conferma insostituibile e tra i più attesi per la sfida di Riyadh.

Statistiche comparative tra Napoli e Milan: forma e precedenti recenti

Il confronto tra Napoli e Milan assume contorni interessanti, sia per la posta in palio che per i dati storici e recenti:

McTominay ha già affrontato il Milan quattro volte senza mai segnare;

ha già affrontato il quattro volte senza mai segnare; Nella stagione 2020/21, con il Manchester United , ha giocato due volte contro i rossoneri in Europa League ;

, ha giocato due volte contro i rossoneri in ; Con il Napoli , lo scorso anno ha partecipato alla vittoria per 2-0 a San Siro e quest’anno ha preso parte alla sconfitta per 2-1 sempre a San Siro ;

, lo scorso anno ha partecipato alla vittoria per 2-0 a e quest’anno ha preso parte alla sconfitta per 2-1 sempre a ; Il Napoli arriva da due sconfitte senza reti segnate, a Lisbona e Udine ;

arriva da due sconfitte senza reti segnate, a e ; McTominay è secondo nella rosa per minuti giocati, segno della sua importanza tattica e fisica.

La forma recente del Napoli è quindi altalenante, con la squadra che cerca di ritrovare compattezza e soprattutto incisività sotto porta, affidandosi all’esperienza e alla leadership di giocatori chiave come McTominay.

Quote principali disponibili per la semifinale di Supercoppa Italiana

Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida tra Napoli e Milan. Anche senza addentrarsi troppo in tecnicismi, è interessante notare che:

La vittoria del Napoli viene offerta a valori leggermente superiori rispetto a quella del Milan , segno di una fiducia moderata nei confronti degli azzurri dopo i recenti risultati;

viene offerta a valori leggermente superiori rispetto a quella del , segno di una fiducia moderata nei confronti degli azzurri dopo i recenti risultati; Il pareggio nei 90 minuti regolari è considerato una possibilità concreta, con quote che si posizionano a metà tra le due squadre;

Per quanto riguarda i marcatori, l’attenzione è puntata proprio su McTominay: la sua eventuale rete sarebbe quotata con valori interessanti, dato il suo storico contro i rossoneri e il ruolo offensivo che ricopre nelle partite decisive.

Queste valutazioni suggeriscono una partita aperta, in cui le individualità potrebbero fare la differenza, soprattutto nei momenti chiave.

Tendenze e curiosità numeriche: McTominay stakanovista e leader tecnico

Tra le curiosità statistiche che emergono alla vigilia della semifinale, spiccano alcuni dati su McTominay:

Partite stagionali Minuti giocati Gol segnati 22 1.721 5

Il centrocampista scozzese si conferma tra i più utilizzati in rosa e rappresenta un riferimento costante per Conte. Da segnalare inoltre che, storicamente, McTominay ha spesso scelto partite decisive per lasciare il segno, tornando al gol proprio nelle occasioni che contano maggiormente. Questa semifinale di Supercoppa Italiana potrebbe quindi rappresentare un’occasione ideale per interrompere il suo digiuno contro il Milan.

In sintesi, la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si presenta come un crocevia importante per la stagione delle due squadre e, in particolare, per McTominay. Le statistiche e le quote raccontano di una sfida equilibrata, dove la leadership e la voglia di riscatto del centrocampista scozzese potrebbero risultare decisive.