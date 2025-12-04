Napoli-Juventus: statistiche, quote e tendenze Serie A

Napoli e Juventus si affrontano domenica sera allo stadio Maradona nel big match della 14ª giornata di Serie A, un incontro che attira l’attenzione degli appassionati sia per l’importanza delle due squadre sia per il valore dei dati e delle statistiche che accompagnano la sfida. La partita, in programma alle 20:45, vedrà gli azzurri difendere la vetta della classifica contro una Juventus decisa a rilanciarsi nella corsa Scudetto.

Napoli-Juventus: il big match che può indirizzare la Serie A

L’attesa sfida tra Napoli e Juventus rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del campionato. Gli azzurri arrivano da un periodo particolarmente positivo e sono determinati a mantenere la leadership della classifica. La squadra guidata da Spalletti non ha ancora conosciuto la sconfitta dopo l’addio a Tudor, collezionando cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto gare. In questo lasso di tempo, il Napoli ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7, dimostrando grande solidità sia in fase offensiva che difensiva.

Dall’altra parte, la Juventus si presenta al Maradona con la necessità di accorciare la distanza dalla vetta, attualmente a cinque punti. I bianconeri, ancora imbattuti sotto la guida di Spalletti, sono reduci da una serie utile caratterizzata da cinque successi e tre pareggi. L’assenza di Vlahovic rappresenta un ostacolo, ma la recente doppietta di Kenan Yildiz contro il Cagliari dà fiducia all’ambiente juventino.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle due squadre

Dal punto di vista statistico, la partita offre diversi spunti interessanti:

Il Napoli ha vinto gli ultimi sei scontri diretti casalinghi con la Juventus in Serie A , quattro dei quali con il risultato di 2-1.

Nei 68 precedenti al Maradona , il bilancio è di 22 vittorie per il Napoli , 26 pareggi e 20 successi bianconeri.

Per quanto riguarda i singoli, il momento positivo di Neres nel Napoli – autore di tre gol decisivi contro Atalanta e Roma – rappresenta un fattore da tenere d’occhio. In casa Juventus, l’attenzione è tutta su Kenan Yildiz, chiamato a sostituire Vlahovic in attacco.

Quote principali disponibili per Napoli-Juventus

Le quote dei bookmakers riflettono l’equilibrio e l’incertezza che circondano questa sfida. In genere, la vittoria del Napoli viene quotata leggermente sotto rispetto a quella della Juventus, anche in virtù dei recenti risultati positivi in casa e della lunga imbattibilità al Maradona. Il pareggio è considerato una possibilità concreta, alla luce dei precedenti storici piuttosto equilibrati.

Esito Quota media Vittoria Napoli 2.20 Pareggio 3.30 Vittoria Juventus 3.00

Queste quote sono indicative e possono variare fino al fischio d’inizio in base alle ultime notizie di formazione e alle scelte degli allenatori.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida del Maradona

La sfida tra Napoli e Juventus è spesso caratterizzata da risultati combattuti e da un elevato tasso di spettacolarità. Alcune tendenze rilevanti:

Il Napoli segna almeno una rete in casa da oltre 12 partite consecutive.

segna almeno una rete in casa da oltre 12 partite consecutive. Negli ultimi sei incontri casalinghi tra le due squadre, entrambe sono andate a segno in cinque occasioni.

La Juventus ha perso con il risultato di 2-1 in quattro degli ultimi sei match disputati al Maradona.

Questi dati suggeriscono una certa costanza nei risultati e nei trend realizzativi quando si gioca allo stadio partenopeo.

In conclusione, Napoli–Juventus promette spettacolo e equilibrio, come confermato dalle statistiche recenti e dalle quote offerte dai principali operatori. Gli appassionati potranno seguire una sfida ricca di spunti e di numeri interessanti, che potrebbe avere un impatto decisivo sulla corsa allo Scudetto di Serie A.