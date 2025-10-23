Napoli-Inter: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il big match tra Napoli e Inter si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’ottava giornata di Serie A 2025/26. L’incontro, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, metterà di fronte due squadre che incarnano umori e situazioni di classifica differenti, ma condividono l’obiettivo di restare al vertice del campionato italiano. Questa sfida rappresenta anche un crocevia importante per la corsa scudetto, con entrambe le formazioni desiderose di mandare un segnale forte alle dirette concorrenti.

Napoli-Inter: contesto e aspettative per un duello di vertice

Il confronto tra Napoli e Inter arriva in un momento delicato per i partenopei e particolarmente favorevole per i nerazzurri. La squadra guidata da Antonio Conte è reduce da due sconfitte pesanti, una in campionato contro il Torino e una in Champions League contro il PSV, che hanno minato la fiducia dell’ambiente. Dall’altro lato, l’Inter di Cristian Chivu si presenta al Maradona con una striscia di successi tra campionato e coppe che hanno rafforzato solidità e identità della squadra. Le due compagini sono appaiate in classifica con 15 punti e la partita può significare molto sia a livello di graduatoria sia per il morale delle rispettive rose.

Forma e precedenti: il recente dominio nerazzurro e i dati storici

Analizzando i dati delle ultime stagioni e i precedenti tra le due squadre, emergono alcune statistiche interessanti:

Negli ultimi cinque incontri tra Napoli e Inter , la squadra nerazzurra ha avuto la meglio in più occasioni, consolidando una certa costanza di risultati.

e , la squadra nerazzurra ha avuto la meglio in più occasioni, consolidando una certa costanza di risultati. L’ultimo successo interno del Napoli risale al 21 maggio 2023 (3-1), durante la stagione del trionfo scudetto.

risale al 21 maggio 2023 (3-1), durante la stagione del trionfo scudetto. Le squadre hanno pareggiato 1-1 nelle ultime tre sfide di Serie A .

. Il bilancio totale a Napoli in Serie A vede 79 incontri: 38 vittorie partenopee, 22 pareggi, 19 successi nerazzurri.

Inoltre, la tradizione del sabato sembra sorridere all’Inter: su dodici confronti giocati in questa giornata, il Napoli ha vinto solo una volta, con sei pareggi e cinque sconfitte.

Rendimento attuale: numeri a confronto tra Napoli e Inter

Le statistiche delle ultime settimane mostrano due percorsi differenti:

Inter : dopo due ko in campionato ha infilato una serie di quattro vittorie consecutive, con la miglior difesa in trasferta delle principali leghe europee (clean sheet in quattro delle ultime cinque gare fuori casa).

: dopo due ko in campionato ha infilato una serie di quattro vittorie consecutive, con la miglior difesa in trasferta delle principali leghe europee (clean sheet in quattro delle ultime cinque gare fuori casa). Napoli : dopo un avvio convincente, ha perso due delle ultime tre partite in Serie A e ha subito una larga sconfitta in Europa.

: dopo un avvio convincente, ha perso due delle ultime tre partite in e ha subito una larga sconfitta in Europa. Entrambe vantano 15 punti in classifica ma con un differente umore: fiducia crescente per i nerazzurri, necessità di riscatto per i partenopei.

L’Inter ha registrato nove marcatori differenti in stagione, il Napoli segue con otto.

Quote principali: equilibrio nei mercati degli operatori

I bookmaker evidenziano un equilibrio nei pronostici per Napoli-Inter. Le quote per il pareggio (segno X) oscillano tra 3.15 e 3.25 presso i principali operatori italiani come Betsson, Vincitu, NetBet ed Eurobet. Per la vittoria esterna dell’Inter (segno 2), le valutazioni si aggirano tra 2.38 e 2.40. Questo scenario testimonia quanto la partita sia ritenuta aperta e incerta dagli analisti, con entrambe le squadre considerate in grado di prevalere ma anche con la possibilità che un pareggio possa essere accolto positivamente da entrambe.

Tendenze e curiosità statistiche: dagli 0-0 ai rigori che mancano

Alcuni dati curiosi arricchiscono il quadro statistico di Napoli-Inter:

Il risultato 0-0 è il secondo più frequente della storia di questo confronto, anche se negli ultimi anni la gara ha spesso visto entrambe le squadre segnare.

L’ultimo rigore assegnato all’ Inter al Maradona risale a oltre 2.350 giorni fa (maggio 2019), mentre quello a favore del Napoli è datato febbraio 2022 (1.351 giorni fa).

al risale a oltre 2.350 giorni fa (maggio 2019), mentre quello a favore del è datato febbraio 2022 (1.351 giorni fa). Nel computo dei gol, il Napoli ha realizzato 102 reti in casa contro le 80 dell’ Inter .

ha realizzato 102 reti in casa contro le 80 dell’ . Entrambe le squadre hanno segnato con diversi giocatori e si distinguono per varietà offensiva.

Inoltre, se si considera solo il rendimento nei primi tempi, l’Inter sarebbe in testa alla classifica virtuale con 15 punti, mentre il Napoli primeggia nei secondi tempi con lo stesso punteggio.

Il match tra Napoli e Inter promette di essere un duello di alta classifica carico di significati, numeri e curiosità. Le statistiche e le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio tra due squadre che, pur arrivando all’appuntamento con stati d’animo opposti, condividono l’ambizione di restare protagoniste nella corsa al titolo della Serie A.