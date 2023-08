La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga è attualmente in una fase di stallo. Ci sono stati dei cambiamenti tra condizioni e bonus che stanno mettendo in discussione l’esito positivo dell’affare. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gabri Veiga esulta in lacrime dopo il gol realizzato con la maglia del Celta Vigo contro il Barcellona

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga è attualmente in una fase di stallo. Infatti, dopo che i due club avevano raggiunto – nella giornata di venerdì – l’accordo per il trasferimento del giocatore alla cifra di 30 milioni di euro più 6 di bonus, l’affare si è improvvisamente arenato.

Ma qual è stato il problema? Alcune complicazioni nella burocrazia: condizioni, bonus e alcuni dettagli hanno portato a qualche tensione di troppo tra le società. Ancora da capire se queste difficoltà potranno essere superate o se – invece – l’affare è compromesso.

Non solo Gabri Veiga: Napoli al lavoro anche sulle uscite

Il Napoli sta anche lavorando per ridurre il proprio organico. Per Gaetano, centrocampista nato nel 2000, il Frosinone sta dimostrando un interesse concreto. Nel frattempo, per quanto riguarda Zanoli, il terzino destro, sta cercando di essere nuovamente ceduto in prestito per ottenere minutaggio.

Tuttavia, al momento, gli azzurri sembrano essere restii a questa opzione, poiché mister Garcia sembra desideroso di mantenerlo nell’organico. Sul giocatore ci sono varie squadre italiane interessate, come Genoa, Torino e Salernitana, oltre a opzioni estere come Bournemouth e Sporting Lisbona.