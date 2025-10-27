Napoli, dramma de Bruyne: infortunio grave, stop lunghissimo

Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte: Kevin De Bruyne dovrà fermarsi a lungo a causa di una grave lesione del bicipite femorale della coscia destra. L’infortunio, subito durante il match contro l’Inter dopo il rigore calciato, è stato confermato dagli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital.

Il club azzurro ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma non tornerà in campo prima del 2026, con uno stop stimato tra le 8 e le 12 settimane.

L’assenza di De Bruyne rappresenta un duro colpo per la squadra campana. Il belga era tra i punti di riferimento della manovra offensiva e il suo rientro è previsto solo tra due o tre mesi, con Conte costretto a ridisegnare il centrocampo per affrontare campionato e competizioni europee senza uno dei suoi fuoriclasse.

L’assenza di De Bruyne si aggiunge a una lunga lista di infortunati di lusso per il Napoli. Prima è stato il turno di Lukaku, costretto a fermarsi e sostituito sul mercato da Hojlund, che a sua volta ha subito un infortunio (meno grave). Tra gli assenti figurano anche Rrahmani, Contini e Lobotka, mentre contro l’Inter è toccato a David Neres ricoprire il ruolo di “falso nove”.

Il Napoli affronta ora un periodo delicato, tra recuperi complicati e gare decisive, dove la profondità della rosa e la gestione tattica di Conte saranno decisive per limitare i danni.

Leggi anche: