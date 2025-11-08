Napoli, Antonio Conte ha bisogno di gol: le decisioni per Bologna

Dopo due pareggi consecutivi contro Como ed Eintracht Francoforte, il Napoli cerca il rilancio in campionato e lo fa puntando su Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, fermo per tre partite a causa di un problema muscolare, non ha ancora segnato dopo il rientro e domani, contro il Bologna al Dall’Ara, avrà l’occasione di ritrovare la rete.

Non mi vedrete mai giù da questo carro.



Perché io credo nel duro lavoro. Credo in Antonio Conte. Credo in questi ragazzi. Credo in De Laurentiis e nelle persone alle quali lui stesso ha voluto credere.



Con il Napoli andrò in battaglia: perché la nave non si abbandona. MAI🔹 pic.twitter.com/SwuI8WzeEC — Antonio Lobotka ♞ | Campione d’Italia ‘23 – ‘25 (@antoniolobotka) November 8, 2025

La sfida delle 15 rappresenta un banco di prova fondamentale per gli azzurri, chiamati a confermare il primato e a dare segnali concreti dopo un periodo di prestazioni altalenanti.

Il Bologna, reduce da sette risultati utili consecutivi e fermo all’ultima sconfitta il 14 settembre contro il Milan, non sarà un avversario semplice. Hojlund, nelle ultime sedute, ha mostrato miglioramenti fisici e tattici, lavorando sul gioco di sponda e sull’attacco alla profondità, caratteristiche che Conte spera possano fare la differenza contro la squadra di Italiano.

Nel tridente che affronterà i rossoblù, l’allenatore azzurro confermerà Politano ed Elmas ai fianchi del danese, con Neres e Noa Lang pronti a subentrare dalla panchina. Tra i rientri, Marianucci, Mazzocchi e Lucca saranno disponibili, mentre Gilmour e Spinazzola restano in dubbio per problemi fisici.

Intanto, Romelu Lukaku continua il percorso di recupero dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra subita ad agosto. L’attaccante belga, inizialmente atteso per la Supercoppa Italiana a Riad tra il 18 e il 22 dicembre, potrebbe anticipare i tempi e tornare a disposizione verso fine mese. Il suo staff medico, però, sarà prudente per evitare rischi di ricaduta, valutando attentamente ogni passo del rientro.

Il match contro il Bologna diventa così non solo l’occasione per riprendere la marcia in campionato, ma anche il momento giusto per Hojlund di ritrovare fiducia e gol, con Conte che punta a far crescere la squadra in vista degli impegni più impegnativi di dicembre.

