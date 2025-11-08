Juric torna sulla rissa di Marsiglia: “Con Lookman cose che capitano”

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Ivan Juric traccia un bilancio sulla sua Atalanta: dopo la vittoria di Marsiglia in Champions League, il tecnico croato guarda alla Serie A con fiducia. “Siamo in ritardo, dobbiamo fare punti e cose eccezionali. Non possiamo più rallentare e non dobbiamo sottovalutare il Sassuolo perché ha giocatori di qualità, un attacco rapido e un allenatore come Grosso che stimo”.

#Juric: "Io e #Lookman? Cose che capitano e possono migliorare i rapporti. Con #Carnesecchi è successo. In campionato siamo indietro, ma possiamo fare cose straordinarie. #Samardzic si allena bene, a #Krstovic manca solo il gol" pic.twitter.com/qkXRraaROP — I fatti nostri (@Infofatti) November 8, 2025

Juric sottolinea l’importanza di sfruttare la scia del successo europeo. “La vittoria prestigiosa di mercoledì aiuta, eppure bisogna continuare a resettare per ripartire. La squadra continua a darmi buonissime sensazioni, lo fa dall’inizio della stagione. E ho dovuto alzare la voce poche volte, con pochissimi giocatori…”.

Il tecnico non nasconde la pressione nella corsa al quarto posto: “Dista 8 punti? Tanti, ma quando fai prestazioni come quelle che abbiamo mostrato, le vittorie arriveranno. I miei giocatori saranno mega motivati per una gara durissima”.

Sul fronte dei singoli, Juric analizza il momento di alcuni giocatori chiave. “Scamacca può giocare titolare, anche se il cammino per tornare al top è ancora lungo. Conta che lui abbia mentalmente chiaro il suo obiettivo e che ogni giorno lavori per migliorarsi e raggiungerlo“. (continua dopo la foto)

Sul caso Lookman, esploso dopo la reazione a Marsiglia, il tecnico precisa: “Lavora sempre bene, quella reazione è una cosa che può capitare ogni tanto. Ademola è particolare, si passa sopra. E certe volte questi episodi aiutano a migliorare i rapporti: con Carnesecchi ci siamo aperti, lo sento molto più vicino ora”.

Juric commenta anche la prestazione di chi non ha trovato il gol: “La gioia del gol mancato a Marsiglia per fuorigioco è stata tolta non solo a Lookman ma anche a Bellanova che aveva crossato per il nigeriano. Ha sofferto, ma a Marsiglia ha fatto un’ottima partita e spero che continui a risalire”.

Infine lo sguardo al futuro e alle promesse della rosa: “Davanti c’è abbondanza e la magia di Champions candida per un posto anche Samardzic: si allena forte, lo tengo molto in considerazione. Krstovic? Gli manca solo il gol, se si sblocca diventa un giocatore completo visto tutto il lavoro che già fa”.

