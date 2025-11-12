Napoli, Conte assente all’allenamento: cosa sta succedendo

Il Napoli è tornato ad allenarsi nel pomeriggio al Training Center di Castel Volturno, ma a fare notizia è l’assenza di Antonio Conte, ufficialmente in permesso fino a domenica. Vista la situazione in casa partenopea, però, la mancata presenza del tecnico fa piuttosto rumore.

Dopo la sconfitta di Bologna e le tensioni dei giorni successivi, il tecnico leccese ha ottenuto il via libera per alcuni giorni di pausa. Nessun incontro in programma, al momento, con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma in casa azzurra il clima resta carico di tensione e riflessione.

A rendere l’atmosfera ancora più incerta ci sono due nuove notizie: il probabile addio di Maurizio Micheli, capo scouting del club, e l’infortunio di Frank Anguissa. Micheli, 57 anni, figura chiave nell’era De Laurentiis, è destinato a volare in Premier League: l’Arsenal lo vuole inserire nel proprio staff osservatori, su indicazione di Andrea Berta e sotto la guida di James Ellis. (continua dopo la foto)

Un duro colpo per l’organizzazione del club, che proprio grazie al dirigente romano aveva costruito lo scudetto con colpi come Kim e Kvaratskhelia.

Sul fronte sportivo, la tegola è invece l’infortunio di Anguissa, fermatosi con la nazionale del Camerun durante la preparazione della sfida contro la Repubblica Democratica del Congo. Il centrocampista, rientrato a Napoli, verrà sottoposto nelle prossime ore a esami strumentali per stabilire l’entità del problema.

Con dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali e il tecnico lontano dal campo, la squadra lavora a ranghi ridotti e in un clima sospeso. Le prossime giornate saranno decisive per capire non solo le condizioni fisiche di Anguissa, ma anche gli sviluppi sul futuro di Conte e sull’assetto dirigenziale del club. A Napoli, più che mai, è tempo di silenzi e di attesa.

