Gattuso ha quasi scelto: come giocherà l'Italia contro la Moldavia

Vigilia di qualificazioni mondiali per l’Italia di Gattuso, attesa domani sera (ore 20.45) allo stadio Zimbru per affrontare la Moldavia nella penultima giornata del girone. Gli azzurri, già certi del posto ai playoff, cercano altri tre punti più per il morale che per effettive possibilità di una rimonta impossibile sulla Norvegia.

Il CT non tradisce le sue certezze: Mateo Retegui sarà ancora il riferimento offensivo della squadra. L’italoargentino è ormai una pedina insostituibile per Gattuso, che dovrà invece rinunciare agli infortunati Kean e Cambiaghi. (continua dopo la foto)

Al fianco di Retegui dovrebbe agire Pio Esposito, con Scamacca come possibile alternativa, mentre il tecnico medita qualche aggiustamento in difesa, con Mancini e Gabbia centrali e Bellanova pronto a spingere sulla fascia destra.

A centrocampo spazio a Orsolini, Ricci, Tonali e Zaccagni, con Cambiaso che completerà la linea difensiva a sinistra. In porta, naturalmente, Donnarumma.

Le probabili formazioni

Italia (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito.

Moldavia (3-4-3): Railean; Bolohan, Posmac, Craciun; Bodisteanu, Ionita, Platica, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. (continua dopo la foto)

La gara di Chisinau rappresenta un passaggio importante in vista dello scontro diretto contro la Norvegia di Haaland, dove si testerà con un avversario più forte lo stato effettivo della nostra squadra. Gattuso chiede ai suoi di restare concentrati: “Serve continuità, non possiamo permetterci passi falsi”, ha ribadito il CT.

Un successo in Moldavia darebbe fiducia a tutto l’ambiente, e indicazioni importanti per il futuro degli azzurri. E per questo, ancora una volta, l’Italia si affiderà al suo bomber: Retegui non si tocca.

