Situazione surreale per Gattuso: altro infortunio in attacco, il Ct prende una decisione

Per Gattuso la situazione si fa surreale: arriva infatti una brutta tegola per la Nazionale. Nicolò Cambiaghi, convocato per sostituire Kean, ha lasciato il raduno di Coverciano a causa di un fastidio al polpaccio destro. L’attaccante del Bologna sarà indisponibile per i prossimi impegni degli Azzurri contro Moldavia e Norvegia, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Dopo la rifinitura del ritiro, Cambiaghi è rientrato al club senza che il ct Gattuso decidesse di sostituirlo. Una situazione molto particolare, considerando che l’esterno era stato convocato proprio per sopperire all’infortunio di Moise Kean.

Gennaro Gattosu, Ct azzurro, visto il poco tempo a disposizione ha deciso di non convocare un ulteriore attaccante al posto di Cambiaghi e di proseguire con il gruppo attualmente a sua disposizione. Ma è evidente che gli infortuni continui stiano creando grossi problemi alla Nazionale, e rappresentino un tema che va necessariamente affrontato sui ritmi del calcio contemporaneo.

Cambiaghi ha esordito in Nazionale lo scorso 14 ottobre contro Israele, e nello scorso week end si era reso protagonista di una prestazione importante con il Bologna, entrando da protagonista nell’azione che ha portato alla rete di Dallinga nel 2-0 contro il Napoli.

Intanto, continua a lavorare a parte Calafiori, difensore dell’Arsenal, che però resta regolarmente aggregato al gruppo. Per gli Azzurri, quindi, la vigilia della partita con la Moldavia si complica ulteriormente, costringendo Gattuso a fare affidamento sui giocatori rimasti per continuare la corsa verso i Mondiali.

