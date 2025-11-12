Napoli, emergenza senza fine: si fa male un altro titolare, Conte in difficoltà

Preoccupazione in casa Napoli per Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro, impegnato in Marocco con la nazionale del Camerun in vista del playoff di Coppa d’Africa contro il Congo, ha accusato un risentimento muscolare. Nelle prossime ore sono previsti controlli medici per valutare l’entità del problema e decidere i tempi di rientro.

Oltre ad Anguissa, sono dieci i giocatori del Napoli in nazionale. Domani scenderanno in campo Buongiorno, Di Lorenzo e Politano contro la Moldavia, mentre Elmas giocherà in amichevole contro la Lettonia. Sabato, in vista dello scontro diretto decisivo per il Mondiale di martedì, Danimarca e Scozia saranno impegnate rispettivamente contro Bielorussia e Grecia.

Per gli altri azzurri, venerdì toccherà a Lobotka in Slovacchia-Irlanda del Nord e a Lang in Polonia-Olanda. Sabato giocherà Rrahmani in Slovenia-Kosovo, mentre domenica sarà la volta delle amichevoli tra Italia-Norvegia e Olivera-Uruguay contro il Messico.

Lunedì torneranno in campo Lobotka (Germania-Slovacchia) e Lang (Olanda-Lituania), mentre martedì oltre a Scozia-Danimarca, ci saranno il secondo impegno di Rrahmani con la Svizzera e quello di Elmas in Galles-Macedonia.

Il Napoli monitora con attenzione le condizioni di Anguissa, fondamentale per il centrocampo azzurro, in vista del ritorno in club e delle prossime sfide di campionato.

