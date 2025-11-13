Cresce l’allarme in casa Napoli dopo il rientro di Frank Zambo Anguissa dagli impegni con la Nazionale del Camerun. Il centrocampista, arrivato a Castel Volturno nella giornata odierna, si è sottoposto agli esami strumentali presso la clinica Pineta Grande, con l’obiettivo di chiarire l’entità dell’infortunio muscolare riportato in nazionale.

Gli accertamenti hanno purtroppo confermato i timori dello staff tecnico e dei tifosi: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Un responso pesante, che costringe il giocatore a uno stop importante in un momento chiave della stagione.

Il comunicato ufficiale del club

Il Napoli ha diffuso una nota per aggiornare sullo stato del centrocampista.

“Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Il club non ha indicato tempi di recupero definitivi, come da prassi, ma la diagnosi lascia intuire uno stop significativo.

Quando torna Anguissa?

Il centrocampista si era fermato durante gli impegni con il Camerun, alimentando da subito il timore di uno stop lungo, soprattutto alla luce del calendario fitto che attende la squadra di Antonio Conte, già alle prese con diverse assenze nelle ultime settimane.

Per una lesione di alto grado del bicipite femorale, i tempi di recupero standard oscillano tra 6 e 8 settimane, variabili in base alla risposta del giocatore al percorso riabilitativo. In pratica, Anguissa rischia di rientrare solo tra fine gennaio e metà febbraio, saltando un numero considerevole di partite tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.

La sua assenza rappresenta un problema non da poco per il centrocampo azzurro, che perde un elemento chiave in termini di equilibrio, fisicità e qualità nelle due fasi.