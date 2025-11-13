Secondo quanto riportato da Repubblica nella sua edizione locale di Napoli, indiscrezione rilanciata anche da CalcioNapoli24, il Napoli avrebbe iniziato a valutare un nome prestigioso nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare la panchina azzurra: Xavi Hernández, ex tecnico del Barcellona.

Una voce che ha immediatamente fatto rumore, arrivando in uno dei momenti più delicati della stagione, tra risultati altalenanti e la recente assenza del tecnico dal centro sportivo durante la sosta nazionali.

De Laurentiis e il Napoli temono le dimissioni di Conte. Repubblica scrive che circola il nome di Xavi



Repubblica: “il presidente non vuole nemmeno pensare al piano B”. Ma la paura – aggiungiamo noi – è quella. Il terrore di rivivere la stagione post terzo scudetto.… pic.twitter.com/k15gO4fnkE — il Napolista (@napolista) November 13, 2025

Il contesto: tra permessi, tensioni e molte domande

Il club ha spiegato che l’assenza di Conte fosse legata a un permesso concordato da tempo, ma la tempistica ha alimentato sospetti e interpretazioni. Soprattutto perché — secondo quanto emerge — né la squadra né lo staff più vicino al gruppo sarebbero stati informati con anticipo del periodo di riposo del tecnico.

Una situazione che si inserisce in un momento già complesso, segnato dalle critiche molto dure rivolte da Conte alla squadra dopo il ko di Bologna e dalle prime crepe percepite nell’ambiente.

Perché proprio Xavi Hernández

Il profilo di Xavi rappresenta un’idea forte: un allenatore giovane, con esperienza europea e una chiara identità di gioco. Dopo l’avventura in blaugrana, il tecnico catalano è considerato da molti un simbolo del calcio di possesso e di una filosofia riconoscibile, un progetto che potrebbe affascinare la dirigenza azzurra in caso di cambio della guida tecnica.

Al momento non risultano contatti avviati, ma la sola comparsa del nome suggerisce che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di decisioni improvvise.

Cosa potrebbe succedere ora

La situazione resta fluida. Conte è atteso al rientro nei prossimi giorni e solo allora si capirà se il rapporto proseguirà senza scossoni o se le tensioni recenti porteranno a nuovi sviluppi.

L’ipotesi Xavi, per ora, resta una voce di mercato, ma sufficiente a far discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in un momento in cui il Napoli ha bisogno di ritrovare stabilità e risultati.

