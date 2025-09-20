Nadia Battocletti nella leggenda: è medaglia anche nei 5.000

Storica impresa per Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025: dopo l’argento nei 10.000 metri, l’azzurra sale nuovamente sul podio conquistando il bronzo nei 5000 metri, chiudendo l’ultimo giro in 58’’9. Battocletti ha gestito la gara con grande intelligenza, rimanendo tra le prime sin dal terzo chilometro, quando il passaggio era di 9’18’’72.

Nell’ultimo giro, le leader mondiali Chebet e Kypiegon hanno preso il largo, ma Nadia ha lasciato dietro Tsegay, centrando uno storico risultato per l’Italia. Questa medaglia è la settima conquistata dalla squadra azzurra in questi mondiali, un risultato storico.

Questa infatti è la spedizione azzurra la più vincente di sempre, con un palmares migliore anche rispetto al precedente record di Goteborg 1995, quando le medaglie furono sei. Nadia entra inoltre in una ristretta cerchia di italiani capaci di vincere due medaglie in una sola edizione dei mondiali, accanto a Pietro Mennea (1983) e Francesco Panetta (1987).

“Non ci credo ancora”, ha detto ai microfoni della Rai. “Per me è un sogno. Io ci ho provato. Non ho voluto lasciarle andare. L’ultimo giro dei 5000 si deve mettere fuoco. C’ho provato. Sono davvero felice, ringrazio la mia famiglia, la Federazione, il Gruppo sportivo e il mio fidanzato Gianluca”.

E ancora: “Due medaglie? Nemmeno nei miei sogni migliori pensavo di fare così tanto. Nelle mie gare il trono è dell’Africa, ma le cose possono cambiare. Il sogno ora sono i Giochi di Los Angeles. Voglio continuare a crescere”.

Con questa doppia impresa, Nadia Battocletti scrive una pagina indelebile nella storia dell’atletica italiana, confermandosi atleta di riferimento e simbolo italiano delle corse sulla lunga distanza.

