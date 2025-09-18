Battocletti in finale nei 5000: seconda in batteria dietro a Chebet

Nessuna sorpresa e pratica archiviata con la consueta maturità. Nadia Battocletti ha conquistato la finale dei 5000 metri chiudendo al secondo posto nella sua batteria. L’azzurra, già argento nei 10.000, ha mantenuto sempre le prime posizioni in una gara caratterizzata dal ritmo intenso imposto dalla giapponese Nozomi Tanaka.

Battocletti ha fermato il cronometro a 14’46’’26, lasciando la vittoria di batteria alla grande rivale Beatrice Chebet, che ha chiuso in 14’45’’59 con un leggero allungo nel finale. L’azzurra non ha risposto, limitandosi ad amministrare negli ultimi 200 metri, forte della qualificazione che premiava le prime otto.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 Battocletti si qualifica per la finale dei 5000 metri (14:46.36) in programma sabato a Tokyo



Delusione per Del Buono e Majori

Niente da fare invece per Federica Del Buono e Micol Majori, eliminate nella seconda batteria. Del Buono ha chiuso al 12° posto e Majori al 16°, in una serie dominata dalle fuoriclasse Gudaf Tsegay e Faith Kipyegon, arrivate nelle prime due posizioni come da pronostico.

Verso la finale

La finale è in programma sabato 20 settembre alle ore 15:05. Battocletti, dopo il recupero dai 10.000, guarda già al prossimo appuntamento con prudenza e concentrazione: “È stata una gara bella fast, non me l’aspettavo. Speravo di risparmiarmi i cambi di ritmo. Con Chebet c’è grande rispetto. Ho recuperato dai 10.000, questi giorni mi sono allenata con le altre e ci siamo guardate. Questi 5000 non saranno affatto semplici. Non credo sarà una finale tirata dal primo metro”.

Con le big del mezzofondo – Chebet, Tsegay e Kipyegon – pronte a battagliare, la sfida per le medaglie si annuncia tra le più spettacolari del programma.

