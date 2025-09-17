Mattia Furlani, ragazzo d’Oro! Meravigliosa impresa all’ultimo salto, è Re del Mondo

Mattia Furlani è il nuovo campione del mondo del salto in lungo. A soli 19 anni (appena ventenne nel 2025) l’azzurro si prende l’oro con un incredibile 8,39, primato personale e misura che gli consente di battere l’esperto giamaicano Tajay Gayle e il cinese Shi Yuhao. Una gara emozionante, vissuta col fiato sospeso, in cui Furlani ha ribaltato tutto al momento decisivo, regalando all’Italia dell’atletica un successo che mancava da decenni in questa specialità.

L’inizio non è stato semplice: al primo tentativo Furlani ha piazzato 8,13, lasciando però quasi dieci centimetri sull’asse di battuta. Un segnale, più che un salto, che il talento c’era e poteva esplodere.

Dopo un secondo salto nullo, l’azzurro è scivolato giù dal podio: Zhang con 8,18 e Montler meglio di lui, lo hanno relegato al settimo posto. Nel quarto tentativo ha reagito con 8,22, salendo al quarto posto e rientrando in corsa per una medaglia.

Mattia Furlani, capolavoro tutto d’oro

Quando sembrava che la medaglia potesse sfumare, ecco l’acuto che ha cambiato tutto. Al quinto salto Furlani è atterrato a 8,39, la misura della vita: primato personale, balzo che lo proietta al primo posto scavalcando Shi (8,33) e Gayle (8,30). La pedana della finale mondiale è diventata così il teatro del suo capolavoro.

Nel sesto e ultimo salto, Furlani ha potuto liberare l’urlo: l’oro era suo, nessuno è riuscito a riprenderlo. L’Italia dell’atletica si è ritrovata ancora una volta protagonista, con un ragazzo che ha trasformato la tensione in energia pura e lanciato un messaggio al mondo: il lungo ha un nuovo dominatore.

