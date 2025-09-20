Momento terribile per l’Italia ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Durante la gara della 4×100 donne, la prima frazionista azzurra Vittoria Fontana ha accusato un forte dolore alla coscia sinistra proprio mentre stava consegnando il testimone a Gloria Hooper.

Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali, 4×100 fuori in batteria. Duello Giamaica-USA? – https://t.co/lcj3xGtuaZ — OA SPORT (@OA_Sport) September 20, 2025

L’infortunio ha costretto l’atleta a fermarsi immediatamente. Fontana si è accasciata ed è stata subito soccorsa e trasportata via in sedia a rotelle, visibilmente dolorante e in lacrime, mentre la staffetta azzurra ha completato la prova che, però, era ormai compromessa.

Il problema è sorto al passaggio del testimone: Hooper ha tentato di raccoglierlo quasi da ferma, ma Fontana era piegata per l’infortunio. “Non sapevo se fermarmi o continuare. Lei a metà curva è saltata in aria per il dolore“, ha raccontato Hooper. I sanitari sono subito intervenuti per prestare soccorso, confermando la gravità della situazione.

Le azzurre, sotto choc, hanno assistito impotenti all’infortunio. Dalia Kaddari ha commentato: “Hanno portato via Vittoria con la sedia a rotelle perché non riusciva nemmeno a camminare“. Alessia Pavese ha aggiunto: “Speriamo bene, era sotto choc“. Nonostante gli sforzi della squadra, l’Italia ha chiuso la gara lontana dalle posizioni di vertice.

Il miglior tempo della gara è andato agli Stati Uniti con 41″60, davanti a Giamaica (41″80) e Germania (41″86). L’attenzione ora è tutta sulle condizioni di Fontana, nella speranza che l’infortunio non si riveli grave come è sembrato in un primo momento.

Leggi anche: