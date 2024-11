Home | Musica in lutto, ci lascia per sempre una vera leggenda

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa dello straordinario artista. Il famosissimo musicista aveva una tecnica impeccabile e uno stile inconfondibile che hanno permesso allo stesso di divenire uno dei più grandi artisti del jazz, tra l’altro riuscendo a ridefinire proprio il ruolo dello strumento che padroneggiava alla perfezione in questo genere, portando una ventata di aria fresca. (Continua dopo le foto)

Ray Haynes è morto, addio al leggendario batterista

Roy Haynes è morto lo scorso martedì, 12 novembre 2024, all’età di 99 anni vissuti per la musica. Il musicista vanta una lunga carriera costellata di successi grazie alle collaborazioni con tutti i jazzisti più importanti e alla guida dei suoi gruppi con cui ha dominato la scena. Roy Haynes è morto nello stato di New York, precisamente nella contea di Nassau. Ad annunciare la scomparsa del leggendario batterista la figlia Leslie Haynes, che ha diffuso un comunicato ufficiale. (Continua dopo le foto)

Chi era Roy Haynes

Dei molti batteristi che hanno segnato la storia del jazz, Roy Haynes è quello che vanta la carriera più lunga e avventurosa. Il musicista ha rivoluzionato profondamente il jazz moderno, cambiando i canoni ritmici di un mondo in evoluzione che copre tutti gli stili, dal blues al post bebop degli anni Cinquanta passando per il free jazz e l’avanguardia. Roy Haynes era diventato “il padrino del ritmo”. “I piatti e i tamburi sono la mia naturale estensione. Li sento, li vivo e cerco di trasmetterli prima ai musicisti con cui ho l’onore di suonare, poi a chi li vuole ascoltare e farli suoi. La batteria non è solo ritmo, è suono, è tempo, è vigore”, aveva dichiarato tempo fa. La sua carriera è partita dagli anni ’40 e ha navigato lungo tutto il secolo scorso. “Il jazz è arte popolare che per fortuna si evolve continuamente per raccontare la storia di un popolo ma non solo, racconta la storia del mondo e io voglio fare parte di quella storia”, il pensiero del batterista.

