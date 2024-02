Home | Musica in lutto, addio per sempre a una vera e propria icona

Il mondo della musica piange il famoso musicista che fu una vera e propria icona negli anni ’90. L’artista se n’è andato a soli 51 anni a causa di una terribile malattia. A diffondere la notizia un suo amico e collega, che ha spiegato che ieri, domenica 4 febbraio 2024, è morto il noto musicista con un messaggio sui social. (Continua dopo le foto)

Mallorca Lee è morto, addio al famoso dj britannico

Il famoso dj originario di Paisley, Regno Unito, è morto ieri, all’età di 51 anni. È stato l’amico e collega DJ Kid a condividere la triste notizia con i fan questo pomeriggio con un messaggio su Facebook. “È con enorme tristezza che annuncio la triste scomparsa domenica pomeriggio del leggendario DJ scozzese, produttore e amico di lunga data Mallorca Lee, a cui è stato diagnosticato un cancro terminale solo 4 settimane fa. Aveva 51 anni. Durante questo periodo incredibilmente sconvolgente, le mie più sentite condoglianze vanno alla moglie di Maria Maiorca, ai suoi figli Angel e Oceano, alla sua famiglia allargata e ai suoi amici. Ci mancherai profondamente, fratello, ma la tua energia e la tua eredità continueranno a vivere”, ha scritto. (Continua dopo le foto)

Mallorca Lee era malato

Tantissimi i commenti al post. Fan addolorati ma anche la stessa famiglia di Mallorca Lee ha confermato la notizia commentando il post di DJ Kid. “Ti amiamo infinitamente. Arrivederci e fai buon viaggio”, si legge. L’uomo aveva saputo da poco di avere un cancro terminale. Lo aveva annunciato pochi giorni fa sulla pagina ufficiale della band da lui fondata negli anni ’90. “L’amore è tutto ciò che si ha nella vita. Ricordatevi di dire sempre a chi amate cosa significa per voi”, aveva scritto, spiegando che non gli sarebbe rimasto poco tempo. (Continua dopo le foto)

Chi era Mallorca Lee

Mallorca Lee era il fondatore degli Ultra-Sonica, un gruppo scozzese di musica dance. Gli Ultra Sonica sono entrati nelle classifiche Top 100 nel Regno Unito negli anni ’90 con i singoli “Do you believe in love” e “Obsession”. L’ultimo brano degli Ultra Sonica è uscito nel 2020 e si intitola “Hardcore will never die”