Musetti sei in finale! Fantastico Lorenzo, rimonta anche De Minaur e ora va all’assalto di Alcaraz

Musetti in semifinale a Montecarlo. Di fronte a lui uno dei tennisti più in forma del circuito, Alex De Minaur, che aveva demolito tutti gli avversari incontrati sinora incontrati: 6-2 6-2 a Medvedev, un clamoroso cappotto (doppio 6-0) a Dimitrov. E l’inizio della partita con il Muso sembrava proseguire sulla stessa falsariga: perfetto e incalzante l’australiano, impaurito Lorenzo che non è riuscito a tenere nemmeno un servizio: 6-1 pesantissimo e nubi sul nostro tennista.

Musetti non si ferma più 😎https://t.co/OEUSbQ2DbW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 12, 2025

Ma questo Musetti è un altro Musetti, se premettete il gioco di parole. Lorenzo, che non ha alcuna intenzione di arrendersi, comincia a tessere la sua tela, fatta di cambi di ritmo, accelerazioni improvvise e qualche colpo di grande classe. Ottiene un break in apertura, poi finalmente tiene il servizio, Restituisce il break, ma poi riconquista un vantaggio decisivo e vola sul 5-4 al momento giusto.

Quando Lorenzo va a servire per il set, i tifosi italiani trattengono il fiato: ma ormai anche il servizio è tornato a funzionare, e stavolta il Muso non trema: 6-4, si va al terzo. Un set decisivo che parte con il botto: Lorenzo riesce a brekkare De Minaur, e a quel punto viene fuori il Musetti 1.0, quello insicuro: clamoroso passaggio a vuoto e servizio perso a zero.

Ma il Musetti 2-0 è sempre lì, non si arrende mai, non perde la fiducia e nel game successivo si rimette a giocare come sa. Vola 0-30, l’australiano stringe i denti e recupera sul 30-30, Muso conquista i due punti successivi e scappa ancora: 4-2. Si gioca sui servizi, De Minaur non molla ma Lorenzo è una tigre e va sul 5-3. Purtroppo, a quel punto Lorenzo si lascia sopraffare dall’emozione: il braccio trema, va 0-40 e sul 15-40 fa doppio fallo. Tutto da rifare.

Dopo una girandola di emozioni, il match approda al tie break. De Minaur ci arriva con la spinta di avere recuperato una partita che sembrava persa, Musetti deve cancellare l’occasione persa e restare aggrappato al match punto dopo punto. E il Lorenzo di Montecarlo è un guerriero che non si arrende mai. E dopo una lotta all’ultimo scambio si impone per 7-5 nel tie break. E ora lo aspetta Alcaraz in finale. Pronostico chiuso? Con il Musetti 2.0 no.

Leggi anche: