Musetti 2.0 non si ferma più: doma ancora Tsitsipas a Madrid, con chi giocherà adesso

Lorenzo Musetti, o forse sarebbe più corretto dire Musetti 2.0, quello nuovo, quello sbocciato a Montecarlo, è sbarcato anche a Madrid. L’ingresso nei primi dieci al mondo deve avere trasmesso ulteriore consapevolezza a Lorenzo, il suo gioco è diventato più “pesante” e gli avversari non possono più contare sui suoi passaggi a vuoto o sulle sue paure.

Lorenzo Musetti ritrova De Minaur a Madrid. Ottavo che può aprire importanti spiragli nel tabellone – https://t.co/n5GJALWvqB — OA SPORT (@OA_Sport) April 29, 2025

Così, nel terzo turno del torneo Musetti si è imposto su Stefanos Tsitsipas in due set, 7-5 7-6, e conquista il pass per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha replicato l’impresa di Montecarlo contro il greco, confermando il suo feeling profondo con l’amata terra rossa. Ed è significativo che Lorenzo abbia battuto per due volte consecutive Tsitsipas, con il quale aveva perso tutti i primi 5 incontri disputati.

Il match inizia in salita per Musetti: Tsitsipas si porta subito sul 3-0, sfruttando un break a freddo. Ma l’italiano non perde la calma e, con grande tenacia, riesce a recuperare terreno. Dopo aver annullato altre palle break, Lorenzo trova il ritmo giusto, mette in difficoltà del greco, che non è nemmeno aiutato dalla prima di servizio. Il tennista azzurro, con il suo elegante rovescio a una mano, chiude il primo set con cinque game consecutivi, dopo aver annullato un set point.

Nel secondo set, Tsitsipas cresce, ma Musetti resta concentrato e allontana ogni minaccia. Il greco non molla e la partita arriva sul 4-4 con Stefanos molto aggressivo, ma Lorenzo è una roccia e il set approda al tie-break. Qui, il greco cede di nervi, commettendo anche errori gratuiti. Musetti non trema, e chiude la partita con un passante di rovescio perfetto.

Agli ottavi di finale, Musetti affronterà l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto Denis Shapovalov. Anche questa partita sarà un remake di Montecarlo, dove De Minaur e Musetti si erano scontrati in semifinale e l’italiano era riuscito a prevalere per un soffio al tie break del terzo set.

Per Musetti, dunque, si prospetta un’altra battaglia, ma se gioca come ha fatto in questo ultimo periodo Lorenzo non deve avere paura di nessuno. E ora ha l’occasione di celebrare l’ingresso far i top ten proseguendo il cammino verso i quarti di Madrid.

Leggi anche: