Mourinho, la prossima panchina potrebbe sconvolgere il calcio: per i bookmakers è un’ipotesi concreta

Josè Mourinho è libero dopo la fine dell’avventura in Turchia, e c’è già chi specula sui suoi destini e sul suo futuro prossimo. Fra tutte, un’ipotesi avrebbe davvero del clamoroso, e sconvolgerebbe il nostro pianeta-calcio, aprendo a prospettive davvero entusiasmanti. Forse sul campo, di sicuro sul piano della comunicazione e delle rivalità sportive.

Nel calcio italiano succede sempre così: basta una crisi di risultati e scatta il toto allenatore, con ipotesi di esonero e voci più o meno fantasiose. È diventata quasi una tradizione, un rito collettivo che alimenta chiacchiere e scommesse. Questa volta, però, il nome che circola è clamoroso e tocca corde profonde nella memoria dei tifosi nerazzurri. Il passato torna a bussare alla porta dell’Inter e lo fa con un cognome che ha fatto la storia.

Cristian Chivu è sotto pressione. Tre punti in tre partite, compresa la sconfitta 4-3 contro la Juventus, hanno fatto precipitare l’entusiasmo della piazza e messo in discussione il suo lavoro. Le aspettative della società erano ben altre, anche se il mercato è stato deludente: con una rosa che arriva da una finale Champions e da annate da protagonista, servono risultati immediati.

Come riportato da Agipronews, la quota Snai sull’esonero dell’ex Parma entro il 6 gennaio 2026 è scesa da 4,50 a 3,50. Un segnale che la situazione è spinosa, perché evidentemente fra chi gestisce le scommesse sono srrivate voci in questo senso. Anche se la società ovviamente nega ed esprime fiducia nell’attuale allenatore. (continua dopo la foto)

Tra i possibili sostituti, spunta quindi il nome che incendia la fantasia i tifosi: José Mourinho. La quota Goldbet per un ritorno dello “Special One” a Milano entro Natale è crollata da 25 a 4. Un balzo che trasforma una suggestione in un’ipotesi concreta, almeno fra gli scommettitori.

Il tecnico portoghese, reduce dall’esonero al Fenerbahce, resta libero e disponibile. E l’idea di tornare nell’ambiente dove ha vinto il Triplete nel 2009-2010, a 15 anni di distanza, sembra non dispiacergli affatto. Anzi, nell’ambiente circola voce che dopo l’addio di Inzaghi si sia addirittura proposto lui stesso.

Dopo il 5-0 al Torino alla prima giornata, i nerazzurri hanno perso contro l’Udinese e contro la Juventus al 91°, con prestazioni che hanno lasciato molti dubbi. Sommer è stato criticato per due dei quattro gol subiti a Torino, la difesa è un colabrodo nonostante l’arrivo di Akanji, il peso della finale di Champions persa 5-0 dal PSG si sente ancora.

Per Chivu le prossime partite, a partire dalla sfida all’Ajax in Champions, saranno già da dentro o fuori. A suo sfavore gioca non il lavoro o la competenza tattica, sui quali nessuno esprime dubbi, quanto piuttosto l’inesperienza e alcune presunte difficoltà nel gestire lo spogliatoio. Intanto, i bookmaker e i tifosi immaginano un clamoroso ritorno: quello del tecnico che, più di tutti, ha saputo rendere grande l’Inter.

