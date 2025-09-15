Il TG di Sport.it del 15 settembre 2025

Calcio e MotoGP. Ecco le notizie sportive più importanti della giornata di oggi:
In casa Inter, continuano le critiche nei confronti di Chivu e della squadra. In Champions League il tecnico darà spazio a Martinez dopo la prestazione opaca di Sommer. Continua intanto il caso Marcus Thuram, aspramente criticato dopo le immagini in cui pare ridere assieme al fratello Kephrem durante la tesa sfida tra Inter e Juventus.
Proprio la Juventus, invece, vola a punteggio pieno e sogna lo scudetto, mentre l’attenzione si sposta alla Champions League.
Il Milan intanto sembra aver ritrovato compattezza dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna.
Passiamo alla MotoGP, con Bagnaia che vive un altro weekend difficile a Misano, mentre Marc Marquez si mette nelle condizioni di diventare campione già settimana prossima.