Gigio Donnarumma, esordio da sogno: e Guardiola trionfa nel derby

Donnarumma, esordio da sogno, e Manchester si tinge di azzurro: il City si prende il derby contro lo United con un netto 3-0, trascinato da Haaland e Foden, mentre Gigio debutta in Premier League con una prestazione convincente tra i pali. L’Etihad ha ospitato un match intenso, aperto da un commovente omaggio a Ricky “The Hitman” Hatton, campione di pugilato cittadino scomparso oggi a 46 anni.

Il City parte subito forte: Haaland sfiora il vantaggio nei primi minuti, mentre Donnarumma deve intervenire già al 4’ su un tentativo di Sesko. Al 18’ Foden sblocca il risultato con un colpo di testa su assist di Doku, riportando il pubblico in festa: per il giovane inglese è la settima rete contro lo United in campionato.

Nella ripresa i Red Devils provano a reagire, ma Haaland punisce ancora con il 2-0 al 53’. Il norvegese colpisce anche un palo, mentre Donnarumma regala sicurezza con un’ottima parata al 61’ sul gran mancino di Mbeumo. A chiudere il match ci pensa Haaland al 68’, salendo a 5 gol in 4 partite. Nonostante gli ultimi tentativi di Casemiro e Dorgu, lo United cede 3-0.

Il City guarda già avanti: giovedì all’Etihad arriva il Napoli, per l’esordio in Champions League dei campioni d’Inghilterra. non sarà una partita semplice e Guardiola lo sa. Il nuovo Napoli di Antonio Conte fa paura e si candida a essere fra le squadre favorite anche in Europa.

Intanto, un altro finale al cardiopalma accende la Premier League: il Liverpool batte il Burnley 1-0 grazie a un rigore di Salah al 95’. Un successo che regala ai Reds il quarto successo consecutivo e la vetta solitaria della classifica, a +3 su Arsenal, Tottenham e Bournemouth. Un finale pirotecnico che conferma la capacità di soffrire dei ragazzi di Arne Slot, ancora imbattuti dopo quattro giornate.

