MotoGP, imprendibile Marc Marquez: e per Bagnaia uno “zero” che fa malissimo

MotoGp, ad Aragon Marc Marquez domina, Francesco Bagnaia affonda. È questo il verdetto della Sprint Race del GP di Aragon, dove lo spagnolo della Ducati conquista la settima vittoria stagionale nella gara del sabato e si conferma sempre più leader iridato. Per il nostro pilota, invece, un’altra giornata da dimenticare, chiusa fuori dalla zona punti dopo un errore pesante alla curva 7.

Al Motorland di Aragon, Marc parte dietro al fratello Alex Marquez, autore di uno spunto bruciante al via, ma ci mette poco a riprendersi il comando. Una volta superata la Gresini, il #93 imposta il proprio ritmo e saluta tutti. Nessuno riesce a impensierirlo: né il fratello, né l’altra Gresini di Fermin Aldeguer, che chiude comunque un sabato da sogno con il suo primo podio in MotoGP.

Alex Marquez si prende il secondo posto davanti al compagno di squadra, regalando alla Gresini Racing una doppietta da incorniciare. Quarto Franco Morbidelli, seguito da Pedro Acosta. In zona punti anche Di Giannantonio, Viñales, Bezzecchi (autore di una rimonta straordinaria dal penultimo posto), Binder e Raul Fernandez.

Ennesima giornata amara per Bagnaia, che partiva dalla quarta casella in griglia ma è scivolato fino alla dodicesima posizione, fuori dalla top ten. Un lungo in curva 7 lo ha tagliato fuori dalla corsa già nei primi giri, in una Sprint da soli 11 giri in cui ogni dettaglio è decisivo. Per il torinese è un “zero” che pesa tantissimo in ottica mondiale. Ma a parte questo, il pilota italiano è veramente irriconoscibile, e inanella errori uno dietro l’altro

Non riesce la rimonta neanche a Fabio Quartararo, undicesimo e penalizzato da gravi problemi alla moto. Restano a secco anche Jack Miller, Rins, Oliveira, Zarco, Bastianini, Savadori e Chantra, mentre Augusto Fernandez e Joan Mir sono stati costretti al ritiro.

Con Marc Marquez in fuga e un altro sabato perfetto messo in archivio, il campionato continua ad avere un padrone che, se non commette qualche errore, domina quasi senza avversari. Per Bagnaia invece dovrebbe arrivare il momento della riflessione. Non per la classifica, ma per ridare un senso a una stagione che sta scivolando via.

