MotoGP, ancora Marc Marquez: la griglia di partenza nel GP di Aragon, Bagnaia staccato

MotoGP, Marc Marquez ritrova il sorriso nel posto dove ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera. Nel sabato di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGp, il fuoriclasse spagnolo conquista la pole position per la settima volta sul tracciato iberico, firmando la 71ª partenza al palo in carriera con un giro perfetto in 1’45”704.

Alle sue spalle il fratello Alex Marquez, su Ducati Gresini, che ferma il cronometro su 1’45”964, a conferma di una giornata memorabile per la famiglia e per la casa di Borgo Panigale. Terza piazza per un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Academy), mentre Francesco “Pecco” Bagnaia si deve accontentare della quarta casella con un tempo di 1’46”307.

La superiorità della Ducati si è vista in ogni settore, con tre moto nei primi quattro posti, ma alle loro spalle c’è fermento. Pedro Acosta, astro nascente spagnolo su KTM, ha chiuso in quinta posizione, precedendo il compagno di squadra Brad Binder e un altro alfiere Ducati, Fermin Aldeguer.

Chiudono la top ten: Maverick Vinales (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), e Fabio Di Giannantonio, ancora in crescita con la Ducati del team VR46.

MotoGP, la griglia di partenza completa

Marc Marquez (Ducati)

Alex Marquez (Gresini)

Franco Morbidelli (VR46 Academy)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Pedro Acosta (KTM)

Brad Binder (KTM)

Fermin Aldeguer (Gresini)

Maverick Vinales (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Di Giannantonio (VR46 Academy)

In attesa della gara di domenica, Marquez torna a essere il pilota dominante che il paddock ha ammirato nelle prime gare dopo un paio di Gran Premi in cui ha incontrato difficoltà. Aragon potrebbe essere il teatro del suo ennesimo capolavoro.

