MotoGP, inizia il conto alla rovescia per Marc Marquez

Il Gran Premio del Giappone potrebbe consacrare Marc Marquez campione del mondo per la nona volta in carriera. Si tratterebbe di un traguardo enorme: la settima corona in MotoGP, la prima dopo sei anni di inseguimenti, quella che gli consentirebbe di “pareggiare” Valentino Rossi in quanto a titoli nella top class.

Tutti conoscono i numeri che hanno contraddistinto questi due fenomeni.

Le loro foto con il numero 1 sono autentici capolavori.

Il 34 ed il 27 non saranno mai dimenticati ed ognuno li associa a loro due.



— Francky Longo 🇮🇲💀🌹 (@FranckyHawk29) September 23, 2025

L’atmosfera a Motegi si annuncia da grandi occasioni, con Ducati già pronta a festeggiare anche per il titolo costruttori, già conquistato con largo anticipo. Marc guida la classifica del Mondiale Piloti con 512 punti contro i 330 di Alex: un margine di 182 punti che può diventare incolmabile già in Giappone. (continua dopo la foto)

Per chiudere il conto a Motegi, il campionissimo spagnolo deve totalizzare tre soli punti in più del fratello tra Sprint e gara. Alex ha provato a rilanciare il campionato vincendo a Barcellona, ma non è riuscito a ripetersi in Italia e il distacco resta enorme. E, a dire il vero, nell’insieme anche le prestazioni, nonostante la grande annata del “fratellino”.

A Misano Adriatico, a metà settembre, Marc ha recuperato dopo la caduta nella Sprint imponendosi nella gara principale e garantendosi il match point giapponese. “Sì, ma sarà domenica e non già sabato”, spiegano dal box Ducati, perché nemmeno una vittoria nella Sprint unita a un passo falso di Alex basterebbe per la certezza matematica del titolo. (continua dopo la foto)

L’esito della Sprint di sabato servirà a calcolare le combinazioni per il GP domenicale del 28 settembre. Male che vada, Marc avrà subito un altro match point a Mandalika nel weekend successivo. Ma per il campione spagnolo sarebbe speciale vincere in casa della sua ex squadra, la Honda.

La Ducati, già campione Costruttori per il sesto anno consecutivo a Barcellona, prepara una festa in grande stile: Motegi potrebbe essere il teatro perfetto per celebrare una stagione dominata dal “Cannibale”, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del motociclismo.

