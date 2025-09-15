MotoGP, Dall’Igna sbotta su Bagnaia: “Anche io ho perso la pazienza”

MotoGP, intorno a Bagnaia dichiarazioni forti, nervi tesi e un clima sempre più pesante. Luigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse, non si nasconde più dopo l’ennesimo weekend negativo di Pecco al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. “Anch’io ho perso la pazienza” ha ammesso il dirigente ai microfoni di Sky Sport, segno di una situazione che rischia di farsi davvero complicata.

Ricordate sempre una cosa molto importante, nella vita ma soprattutto nel Motorsport, che vi ripeto ormai da anni…

"I contratti sono fatti per essere stracciati"



Quello di Bagnaia ha iniziato a rompersi non appena Dall'Igna ha offerto a Marc Marquez il posto in Factory a… pic.twitter.com/2C7JiCcRSU — Francky Longo 🇮🇲💀🌹 (@FranckyHawk29) September 14, 2025

Un messaggio inequivocabile, con cui Ducati alza la voce sul suo pilota dopo una serie di cadute e prestazioni opache. Per il pilota torinese altra gara da dimenticare: dopo una Sprint senza nerbo, Pecco è finito a terra prima di metà gara domenicale, fortunatamente senza conseguenze fisiche ma vivendo l’ennesima delusione.

Un segnale allarmante per Ducati, che ora punta molto al test post-GP per trovare la strada giusta. “Ci stavo provando e sono caduto. Ho analizzato quanto accaduto con il mio team. È una situazione complicata che stiamo cercando di risolvere insieme” ha detto Bagnaia, spiegando anche di aver provato diversi assetti nel weekend e di confidare nel test a Misano per una svolta.

Poi è arrivato lo sfogo di Dall’Igna: “La situazione è delicata, Pecco sta facendo fatica. Bisogna trovare il modo di uscirne. I test dopo GP sono importanti ma non tireranno fuori il coniglio dal cappello. Vincere è sempre difficile, anche se ci siamo abituati bene. Bagnaia ha dichiarato di aver perso la pazienza? Anch’io ho perso la pazienza, anche i suoi tifosi l’hanno persa“.

“È normale che uno parli così quando i risultati non vengono: siamo tutti umani2, ha poi cercato di minimizzare il manager di Ducati. “Trovare il modo di invertire la spirale negativa è sempre complicato, ma la positività aiuta molto”.

Ducati punta tutto sul lavoro dei prossimi giorni. Dall’Igna e Gabarrini hanno fissato un piano di sviluppo per il test post-GP che, nelle intenzioni del team, dovrà dare risposte concrete. Per Bagnaia, chiamato a rialzarsi dopo settimane difficili, l’obiettivo è di uscire dal tunnel e dimostrare di essere ancora il leader della Rossa.

