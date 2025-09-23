x

Ferrari, i dati smentiscono Vasseur: il mistero sulla SF-25 di Leclerc

La Ferrari lascia il Gran Premio dell’Azerbaijan con l’ennesima delusione. Sul tracciato di Baku, che alla vigilia sembrava offrire l’occasione per rilanciare la SF-25, la monoposto che ha mostrato ancora una volta fragilità e mancanza di continuità. Charles Leclerc ha denunciato nei primi giri un problema improvviso alla power unit, rallentando proprio nella fase in cui avrebbe potuto rimontare.

Frederic Vasseur, team principal Ferrari, ha parlato a Sky: “Abbiamo avuto un problema nel recupero dell’energia sul rettilineo e ci mancavano un paio di kilowatt, credo 2 kW. Non tanto, ma quanto basta per non permetterci di sorpassare le altre vetture”. Una spiegazione che però non convince gli analisti.

Secondo Formula Data Analysis, una perdita di soli 2 kW (circa 2,7 CV) comporta un calo di velocità massima di appena 0,3 km/h. La power unit Ferrari sviluppa circa 1000 CV (735 kW): con una perdita di 2 kW si scenderebbe a 733, un impatto minimo per giustificare l’impossibilità di sorpasso descritta da Vasseur. Possibili ipotesi: Vasseur intendeva 20 kW (circa -3 km/h), ha voluto minimizzare o il guasto era di altra natura.

Non è la prima volta che Leclerc affronta cali di potenza inspiegabili. A Budapest, dopo un pit stop, la sua monoposto perse improvvisamente prestazione: inizialmente si parlò di telaio, poi di controlli interni. Il weekend azero ha mostrato anche altre fragilità: qualifica sbagliata (decimo al via), difficoltà croniche nella gestione delle gomme, scarso grip meccanico nei tratti lenti e incapacità di sfruttare l’energia ibrida sui rettilinei.

Il risultato di Baku pesa sulla classifica costruttori: ottavo Hamilton, nono Leclerc, e Mercedes che scavalca la Ferrari tra i team. La battuta del monegasco “la power unit è tornata a funzionare magicamente” fotografa meglio di ogni numero la situazione del Cavallino: una squadra che rincorre spiegazioni a guasti misteriosi e che fatica a costruire certezze in una stagione che si allontana sempre più dall’obiettivo vittoria.

