MotoGP, parte l’operazione Bagnaia, Dall’Igna: “Ducati deve far tornare il sorriso a Pecco”

MotoGP, la Ducati si trova di fronte a un bivio emotivo e tecnico: se da un lato c’è l’entusiasmo di Marc Marquez, capace di ruggire con la sua nuova Desmosedici, dall’altro c’è la crisi evidente di Francesco Bagnaia, che sembra aver perso la rotta tra sfortuna e scelte sbagliate. E ora è Gigi Dall’Igna, direttore generale della Rossa di Borgo Panigale, a lanciare l’allarme: serve unità per salvare Pecco.

Dall’Igna lo ha detto chiaramente: “Un weekend da dimenticare, ma serve reagire“. Le parole del dg, affidate ai canali ufficiali del team dopo la gara di Le Mans, non lasciano spazio a interpretazioni: “Dobbiamo impegnarci tutti assieme per risolvere questa situazione e far tornare il sorriso a Pecco“.

Il riferimento è a un weekend segnato da scelte tattiche rischiose e da una caduta non imputabile a Bagnaia, che aveva mostrato segnali incoraggianti prima che tutto precipitasse. “È una di quelle gare che si raccontano da sole”, ha aggiunto Dall’Igna, “pazza e scandita da continui capovolgimenti. Quando si hanno responsabilità di classifica, tutto si complica”.

Lo scenario più paradossale per la Ducati è proprio questo: la rinascita di Marquez, definita da Dall’Igna “una corsa condotta da campione, senza prendere rischi inutili”, coincide con l’involuzione di Bagnaia, sempre più in difficoltà sul piano mentale oltre che tecnico. Il rischio ora è doppio: perdere terreno nella classifica piloti e incrinare gli equilibri nel box.

L’ammissione del dirigente suona quasi come un invito alla responsabilità collettiva. Bagnaia è ancora il volto di una Ducati vincente, ma serve protezione, fiducia e forse un reset: “C’è grande rammarico per la strategia”, ha detto Dall’Igna, “che lo avrebbe visto sicuramente protagonista senza la sfortuna. Ma dobbiamo rimetterlo al centro del progetto”.

Ritrovare il sorriso di Pecco non è solo una questione di risultati: è diventata una priorità tecnica e umana per il team che sogna ancora grandi risultati per il suo campione. Accompagnati, se possibile, da un ritrovato sorriso.

