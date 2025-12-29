Home | MotoGP Brasile 2026: statistiche, curiosità e quote principali

Il ritorno della MotoGP in Brasile rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario motociclistico internazionale. Dal 20 al 22 marzo 2026, l’Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania ospiterà nuovamente una tappa del Campionato mondiale MotoGP, segnando il ritorno della competizione nel paese sudamericano dopo oltre due decenni di assenza. In questo articolo analizziamo le principali statistiche storiche, le quote disponibili per l’evento e alcune curiosità numeriche legate al GP del Brasile.

Il grande ritorno della MotoGP a Goiania: lavori in corso e aspettative

L’Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania è attualmente oggetto di un intenso programma di modernizzazione per ospitare la MotoGP in totale sicurezza e con standard internazionali. I lavori, finanziati dal governo dello Stato di Goiás con un investimento di circa 55 milioni di reais (circa 8,5 milioni di euro), prevedono:

Posa di nuovi strati di asfalto per garantire la massima aderenza e sicurezza.

Installazione di nuove barriere e dispositivi di sicurezza come airfence.

Adeguamento delle infrastrutture di accesso e ampliamento delle serrande dei box.

Miglioramenti nell’area del paddock e nel Centro Medico, per maggiore privacy e funzionalità.

Nonostante i tempi serrati, la FIM e il promoter Dorna Sports hanno espresso fiducia nel rispetto delle scadenze, rassicurando sulla regolare disputa del Gran Premio come da calendario.

Statistiche storiche: precedenti e piloti vincenti nelle edizioni brasiliane

Il Gran Premio del Brasile vanta una tradizione significativa all’interno del Motomondiale:

La pista di Goiania ha ospitato la MotoGP dal 1987 al 1989.

ha ospitato la MotoGP dal 1987 al 1989. Nel 2004, l’ultima edizione brasiliana si è disputata a Jacarepagua , a Rio de Janeiro .

, a . Dal 1995 al 2004, il GP di Rio de Janeiro è stato inserito stabilmente nel calendario.

Anno Circuito Vincitore 1987 Goiania Wayne Gardner 1988 Goiania Eddie Lawson 1989 Goiania Kevin Schwantz 1992 Interlagos Wayne Rainey 1995-2004 Jacarepagua Più vincitori, tra cui Valentino Rossi

Da segnalare come Valentino Rossi sia stato il pilota di maggior successo in Brasile, con sei vittorie complessive tra tutte le classi.

Le quote principali per l’evento: aspettative e mercati

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’evento, i principali bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote indicative per la gara di Goiania. Le quote per la vittoria finale, il podio e la pole position saranno aggiornate man mano che si avvicina la data, ma solitamente riflettono:

Lo stato di forma dei piloti nelle stagioni precedenti.

I risultati nei test pre-campionato e nelle prime gare del 2026.

Le statistiche storiche sui circuiti sudamericani.

È importante sottolineare che il ritorno su un tracciato modernizzato come Goiania potrebbe livellare i valori in campo, offrendo occasioni interessanti soprattutto per piloti abili nell’adattarsi rapidamente alle nuove condizioni.

Tendenze numeriche e curiosità sul Gran Premio del Brasile

Alcune curiosità statistiche rendono affascinante il ritorno della MotoGP in Brasile:

Ogni volta che il GP si è disputato a Goiania , ha visto vincitori diversi per ciascuna edizione.

, ha visto vincitori diversi per ciascuna edizione. Il Gran Premio del Brasile e il Gran Premio di Rio de Janeiro vengono considerati separatamente nelle statistiche ufficiali.

e il vengono considerati separatamente nelle statistiche ufficiali. La presenza di leggende come Wayne Gardner, Eddie Lawson, Kevin Schwantz e Valentino Rossi ha contribuito a rendere storiche le tappe brasiliane.

Questi dati sottolineano l’imprevedibilità e il fascino che circondano il GP del Brasile, specie in occasione di un ritorno dopo tanti anni di assenza.

Il rientro della MotoGP a Goiania nel 2026 si annuncia come un appuntamento ricco di significato, sia dal punto di vista sportivo che statistico. La modernizzazione dell’Autodromo e la lunga tradizione del Gran Premio brasiliano promettono un weekend di gara carico di emozioni e dati interessanti da seguire.