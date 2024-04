La MotoGP sta per tornare in pista con il Gran Premio di Austin. In conferenza stampa è intervenuto anche Francesco Bagnaia. Il pilota ha iniziato in sordina, ma adesso punta a recuperare il terreno perduto. Bagnaia ha parlato anche del suo futuro e del futuro del suo team. (Continua…)

Leggi anche: Andrea Dovizioso, grave incidente per il campione di MotoGP: le sue condizioni

Leggi anche: MotoGP, Fabio Quartararo rinnova con Yamaha fino al 2026

MotoGp, Bagnaia parla in conferenza stampa

Francesco Bagnaia parla in conferenza stampa alla vigilia degli impegni in Texas. “Qui sono sempre stato competitivo” – ha dichiarato – “L’anno scorso abbiamo commesso un errore. Non dovremo ripeterlo e dovremo risolvere i problemi che abbiamo avuto a Portimao”.

Il pilota ha ventitré punti di distacco dal rivale, ma è fiducioso per il futuro: “Austin è una pista che mi piace, sono sempre stato molto competitivo. L’anno scorso ero in testa e ho commesso un errore, ma qui abbiamo lavorato sempre molto bene. Sarà una pista diversa rispetto a Portimao, vedremo cosa riusciremo a fare. Sicuramente dovremo risolvere qualche problemino che mi aveva fatto soffrire nel GP del Portogallo“. Sul futuro del suo team, invece, aggiunge: “Chi vorrei come compagno nel 2025? Io faccio la mia strada e penso a me. In ogni caso, penso che otterrà il posto chi lo meriterà di più tra Martin, Marquez ed Enea Bastianini”.