MotoGP Austin, è successo qualcosa di straordinario! Dopo una sensazionale azione sprint, Maverick Viñales ha compiuto un gesto ancora più magico, conquistando il Gran Premio delle Americhe, terzo round del campionato mondiale MotoGP 2024. Il pilota Top Gun ha trionfato a Austin, seguito da Pedro Acosta ed Enea Bastianini, rendendo il podio una celebrazione di tre marche motociclistiche diverse.

Nel Texas, gli spettatori hanno assistito a qualcosa di incredibile. Non tanto per il nome del vincitore, che era prevedibile dopo quanto accaduto il sabato, quanto per il modo in cui è avvenuto. Partendo dalla pole position, Viñales ha avuto un avvio difficile e, alla curva uno, è entrato in contatto con Bagnaia e Marquez, trovandosi all’undicesimo posto al termine del primo giro. Sembrava essere tutto perduto, ma il pilota dell’Aprilia non si è scoraggiato. Con un ritmo incredibile e una serie di sorpassi audaci, ha realizzato una rimonta fenomenale riportandosi in testa a pochi giri dal termine. Nell’ultima fase della gara, ha gestito il vantaggio e è passato per primo sotto la bandiera a scacchi.