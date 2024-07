Morata al Milan, possibile annuncio martedì prossimo. Martedì o al massimo mercoledì 17 luglio potrebbe essere il giorno giusto per il Milan per mettere a segno il primo colpo di mercato, vale a dire Alvaro Morata.

L’attaccante ex Juve, impegnato con la finale dell’Europeo con la Spagna domenica, completerà poi il viaggio verso Milano per le visite mediche e la firma del contratto. Secondo le ultime indiscrezioni l’accordo è stato raggiunto: un contratto fino al 2028 a 4,5 milioni l’anno, con la clausola di 13 milioni da versare all’Atletico Madrid che è una formalità. Morata, atteso con grande entusiasmo, sarà il primo rinforzo per il Milan questa estate, con la benedizione di Ibrahimovic.