Monza-Udinese, le probabili formazioni: almeno una novità per Nesta, Runjaic cambia modulo

Monza-Udinese probabili formazioni del posticipo della quindicesima giornata di Serie A, in programma oggi alle 21 allo U-Power Stadium. Il Monza, costretto a fare i conti con diverse assenze pesanti, si presenta con scelte quasi obbligate per la sfida contro l’Udinese. Tra gli indisponibili, oltre a Cragno, ci sono Pessina, Gagliardini, Petagna e Vignato. Mister Nesta si affida al consueto 3-4-2-1 con alcuni ritorni in formazione.

L’Udinese di Runjaic deve fare i conti con diverse assenze, tra cui il difensore Isaa Souleymane Tourè (squalificato), l’attaccante Keinan Davis e il portiere Okoye, oltre ai lungodegenti Alexis Sánchez e Martín Payero. Nonostante ciò, i friulani possono contare su alcuni recuperi importanti. Runjaic potrebbe passare alla difesa a 4, varando un 4-3-1-2 e puntando sull’estro di Thauvin per innescare i giovani Iker Bravo e Lucca, cercando di sfruttare le lacune difensive del Monza.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric.

Udinese (4-3-1-2): Sava; Ebosse, Bijol, Kabasele, Ferreira; Lovrić, Walace, Zarraga; Thauvin; Lucca, Bravo.

