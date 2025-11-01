Monza-Spezia: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La sfida tra Monza e Spezia, in programma domani alle ore 17:15 presso l’U-Power Stadium, si annuncia come uno degli incontri più interessanti del prossimo turno di campionato. I padroni di casa, reduci da una serie positiva, cercano di confermare il loro ottimo momento, mentre gli ospiti sono chiamati a riscattare una classifica complicata. La partita non è solo importante per i punti in palio, ma offre anche diversi spunti di analisi grazie ai numeri e alle statistiche delle due squadre.

Monza in grande forma: numeri e risultati recenti

Il Monza arriva all’appuntamento con alle spalle una striscia di quattro vittorie consecutive. Un simile andamento non si vedeva da quasi cinquant’anni nella storia del club brianzolo, sottolineando l’importanza e la portata del momento. La squadra guidata da Paolo Bianco si trova a un solo punto dalla vetta della classifica, un obiettivo che, se raggiunto, confermerebbe l’ambizione della squadra. Il tecnico, tuttavia, invita alla prudenza: “Le 6 vittorie fatte non bastano per parlare di promozione. Ne servono almeno 20 o 22”. Particolare attenzione viene posta all’atteggiamento del gruppo, migliorato anche grazie agli ultimi risultati. I dati confermano le buone prestazioni: miglior difesa del torneo, terza squadra per minori occasioni concesse e prima per occasioni da gol create. In attacco la finalizzazione è in crescita, a testimonianza di una squadra solida in tutte le fasi di gioco.

Precedenti e rendimento dello Spezia: situazione delicata

Analizzando i confronti diretti, il Monza vanta uno storico favorevole contro lo Spezia: in 12 incontri giocati in Lombardia, i brianzoli non hanno mai perso, con un bilancio di 6 vittorie e 6 pareggi. Questo dato statistico aggiunge un ulteriore stimolo per la squadra di casa, che mira a prolungare questa imbattibilità. Dall’altra parte, i liguri vivono un momento difficile. Con un solo successo nelle ultime 10 partite disputate e una posizione in classifica che li vede terzultimi, lo Spezia è chiamato a una reazione. Solo cinque mesi fa gli Aquilotti giocavano la finale per la promozione in Serie A, ma ora la situazione è cambiata radicalmente. Nonostante ciò, il tecnico D’Angelo può contare su elementi esperti e su un gruppo motivato a invertire la rotta.

Le quote principali proposte dai bookmakers

Le principali agenzie di scommesse riconoscono il buon momento dei padroni di casa, quotando la vittoria del Monza come favorita rispetto a quella dello Spezia. Ecco una tabella con le quote indicative:

Esito Quota Vittoria Monza 1.60 Pareggio 3.80 Vittoria Spezia 5.50

Questo quadro riflette le differenze di rendimento tra le due squadre nelle ultime settimane, ma il calcio, come sottolineato dagli stessi allenatori, resta imprevedibile.

Tendenze statistiche e curiosità sull’incontro

Alcuni dati interessanti emergono osservando le ultime partite delle due formazioni:

Il Monza non ha mai perso in casa contro lo Spezia in competizioni ufficiali.

non ha mai perso in casa contro lo in competizioni ufficiali. I brianzoli vantano la miglior difesa del campionato.

Lo Spezia ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 10 partite.

ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 10 partite. Nei precedenti diretti, spesso il match si è deciso nei minuti finali, segno di grande equilibrio.

Tra le curiosità, la squadra di Bianco è attualmente anche la terza per minor numero di occasioni concesse agli avversari, confermando una solidità difensiva che può rivelarsi decisiva. In attacco, la crescita nella creazione di palle gol è un ulteriore segnale positivo.

In sintesi, la sfida tra Monza e Spezia si presenta come un banco di prova importante per entrambe le formazioni. Statistiche e quote evidenziano il favore dei padroni di casa, ma il calcio riserva spesso sorprese. Sarà interessante vedere se i numeri troveranno riscontro anche sul campo.