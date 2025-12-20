Monopoli-Potenza: statistiche aggiornate e quote equilibrate

Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17:30, lo Stadio Veneziani di Monopoli sarà teatro della sfida tra Monopoli e Potenza, gara valida per il girone C di Serie C. Questo match si preannuncia particolarmente interessante in virtù della classifica corta: le due squadre sono separate da una sola lunghezza, con i padroni di casa decimi a 24 punti e gli ospiti settimi a 25. L’incontro acquisisce così ulteriore valore in chiave piazzamento playoff, promettendo equilibrio e tensione agonistica fino al fischio finale.

Monopoli-Potenza: sfida cruciale per la classifica di Serie C

La partita tra Monopoli e Potenza arriva in un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni. Il Monopoli, guidato da Alberto Colombo, è chiamato a riscattare un periodo negativo contraddistinto da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, l’ultima delle quali maturata nel derby contro il Foggia (2-1). I biancoverdi hanno totalizzato 20 gol fatti e 23 subiti, numeri che evidenziano una certa difficoltà a mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il ritorno tra le mura amiche del Veneziani potrebbe rappresentare l’occasione ideale per invertire la rotta e ritrovare punti preziosi per la corsa playoff.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento recente

L’analisi statistica mette in luce alcune differenze tra le due squadre nell’ultimo mese di campionato:

Monopoli : 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte nelle ultime 5 partite

: 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte nelle ultime 5 partite Potenza : 3 vittorie, 2 pareggi nelle ultime 5 partite

: 3 vittorie, 2 pareggi nelle ultime 5 partite Gol segnati/concessi: Monopoli (20/23), Potenza (26/26)

Se il Monopoli fatica a trovare continuità di risultati e mostra qualche fragilità difensiva, il Potenza si presenta come una squadra solida, capace di ottenere punti anche nelle trasferte più complicate, pur con qualche difficoltà quando gioca lontano dal Viviani. L’ultimo pareggio contro il Catania (1-1) ha confermato la buona organizzazione della squadra allenata da Francesco Raffaele, che punta ora a migliorare il rendimento esterno per restare agganciato alla zona alta della classifica.

Quote principali disponibili per Monopoli-Potenza

Le principali piattaforme di scommesse, come Sisal, propongono quote equilibrate per questa sfida, riflettendo le incognite legate al momento delle due squadre e alla loro vicinanza in classifica. In generale, il successo del Monopoli viene quotato leggermente più basso rispetto a quello del Potenza, soprattutto per il fattore campo. Le quote per il pareggio si mantengono su valori intermedi, lasciando intendere che il risultato finale sia tutt’altro che scontato.

Esito Quota media Vittoria Monopoli 2.45 Pareggio 3.00 Vittoria Potenza 2.90

Interessanti anche le proposte sulle doppie chance e sui mercati legati al numero di gol (over/under), considerate le statistiche difensive non impeccabili di entrambe le formazioni.

Curiosità numeriche e tendenze utili per il match

Alcuni dati statistici e tendenze possono aiutare a inquadrare ancora meglio la sfida:

Il Monopoli non vince in casa da 3 partite consecutive.

non vince in casa da 3 partite consecutive. Il Potenza ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 5 gare di campionato.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 5 gare di campionato. Entrambe le squadre hanno una media reti subite superiore a 1 gol a partita.

Il fattore campo potrebbe risultare decisivo, dato che il Potenza ha storicamente raccolto meno punti in trasferta rispetto alle gare casalinghe.

Le statistiche suggeriscono quindi equilibrio ma anche la possibilità che entrambe le squadre possano trovare la via del gol.

In conclusione, Monopoli-Potenza si presenta come una gara aperta, equilibrata e ricca di spunti statistici interessanti. La vicinanza in classifica, le recenti tendenze di rendimento e le quote dei bookmaker contribuiscono a rendere il match uno degli appuntamenti più attesi del weekend in Serie C. Gli appassionati potranno seguire con attenzione l’evolversi della sfida, che promette emozioni e incertezza fino all’ultimo minuto.