Monica Bellucci, adesso sta con il famosissimo: arriva la conferma

Dopo le voci che circolavano da tempo sul presunto legame sentimentale tra Monica Bellucci e Tim Burton, l’attrice italiana ha finalmente confermato la loro relazione. Nonostante le foto che li ritraevano insieme avessero fatto il giro dei media di tutto il mondo, sia Bellucci che Burton hanno scelto di mantenere un silenzio totale in merito, senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale.

L’attrice italiana parla del regista come del compagno della sua vita

Tuttavia, è stata proprio Monica Bellucci a rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Elle France. L’attrice ha parlato apertamente di Tim Burton come del compagno della sua vita, confermando così le speculazioni sulla loro relazione. La conferma arriva proprio in un momento particolare, poiché Bellucci si appresta a partire per Londra, dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2, diretto proprio da Tim Burton. Nel film, l’attrice interpreterà il ruolo della moglie di Beetlejuice, un ruolo che sembra avere una connessione significativa anche nella vita reale. “Nel nostro percorso di vita, ci sono incontri che accadono raramente e Tim è uno di quegli incontri”, ha dichiarato Bellucci nell’intervista. “Lo conosco come uomo, lo amo e ora avrò modo di conoscerlo anche come regista. Si apre un’altra avventura. Io amo Tim e ho un grande rispetto per lui.”

Una storia d’amore nata sul set di Beetlejuice 2

La loro relazione è stata descritta come un “fantastico colpo di fulmine”, scoccato nell’ottobre del 2022 al Lumière Film Festival di Lione, dopo anni di conoscenza reciproca che risalivano al loro primo incontro a Cannes nel 2006. Entrambi hanno alle spalle matrimoni precedenti: Monica Bellucci è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013, mentre Tim Burton ha avuto una relazione matrimoniale con Helena Bonham Carter dal 2001 al 2014. La conferma di questa relazione ha suscitato grande interesse tra i fan di entrambi gli artisti e nel mondo del cinema. L’unione di due personalità così carismatiche e creative come Monica Bellucci e Tim Burton promette di essere un connubio affascinante, sia nella vita privata che sul set cinematografico.