Mondiale per Club, Fluminense: che paura, l'Ulsan fa tremare i brasiliani

Un Mondiale per club che non smette di regalare colpi di scena e gol a raffica. Questa volta tocca al Fluminense, protagonista di una partita pazza contro l’Ulsan Hyundai, con il risultato ribaltato per due volte e un successo fondamentale portato a casa. Sugli spalti, uno spettatore speciale: Roberto Baggio, testimone di un match dal ritmo forsennato e dal finale tutto verdeoro.

La partita si è conclusa sul 4-2, con i brasiliani che si portano in testa al girone e potranno giocare per due risultati su tre nell’ultima sfida contro i Mamelodi Sundowns, mentre i coreani, autori comunque di una prestazione coraggiosa, salutano il torneo a testa alta.

Al MetLife Stadium, i Tricolor partono a razzo: nei primi minuti Ganso sfiora due volte il vantaggio, fermato da un reattivo Hyeon-Woo. L’Ulsan, fedele al piano difensivo, resiste con ordine finché Arias, al 26’, non disegna una punizione perfetta per l’1-0, omaggiando con lo sguardo il Divin Codino in tribuna.

Ma quando tutto sembra scivolare via liscio per i brasiliani, ecco la doccia fredda: un contropiede fulmineo regala a Lee Jyn-Hyun l’1-1 al 39’, seguito dal sorpasso firmato Won-Sang con un colpo di testa molto preciso. All’intervallo è 1-2, con Portaluppi furioso per l’eccessiva leggerezza dei suoi.

Nella ripresa il Fluminense rischia grosso su due ripartenze coreane, ma la svolta arriva con i cambi: dentro Nonato e Keno, mossa che spacca la partita. Proprio Nonato firma il 2-2 al 60’, sfruttando un disimpegno sbagliato.

Mondiale per Club, il Fluminense a un passo dagli ottavi

Il forcing brasiliano è costante, con Cano vicino al tris e Fabio a evitare guai in contropiede. Poi il guizzo inatteso: su calcio d’angolo, Freytes, fin lì in ombra, trova il 3-2 tra le proteste coreane. Nel recupero chiude i conti Keno: perfetto inserimento di testa su assist di Arias, mvp di una serata pirotecnica.

Ora al Fluminense basta non perdere contro i sudafricani del Mamelodi Sundown per garantirsi gli ottavi: la missione Mondiale dei brasiliani prosegue così con qualche spavento, ma il passaggio del turno è davvero vicino.

