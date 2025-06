Home | Mondiale per club, gol e spettacolo fra Dortmund e Mamelodi Sundown

Mondiale per club, il Borussia Dortmund fatica moltissimo anche nella sua seconda partita. Dopo l’esordio zoppicante, anche contro i Mamelodi Sundowns la squadra di Kovac ha mostrato più fragilità che certezze. Alla fine sono arrivati i primi tre punti, ma con un finale da batticuore che ha fatto infuriare l’allenatore.

Sullo sfondo resta una qualificazione ancora da blindare e una difesa che continua a regalare troppo. Il TQL Stadium di Cincinnati ha applaudito la prima rete di Jobe Bellingham in giallonero, ma anche tremato fino all’ultimo secondo di recupero.

Partenza choc per il Dortmund, che nei primi venti minuti si fa travolgere dal ritmo dei Sundowns. I sudafricani passano meritatamente all’11’ con una splendida azione chiusa da Lucas Ribeiro e sfiorano anche il raddoppio. A rimettere in partita i tedeschi ci pensa però l’ingenuità di Ronwen Williams, portiere di grande reputazione che regala palla a Nmecha per l’1-1 al 17’.

Gli errori difensivi condannano ancora i Sundowns: al 34’ Guirassy sfrutta un pallone recuperato e un cross di Brandt per firmare di testa il 2-1. Allo scadere del primo tempo arriva anche il 3-1: stavolta tocca a Jobe Bellingham, fratello d’arte, mettere la firma sul tabellino per la sua prima gioia in giallonero.

Nella ripresa il Dortmund si rilassa e paga subito: i Sundowns sfiorano più volte il gol, colpiscono una traversa con Rayners e vedono Mokoena andare vicino al bersaglio su punizione. Proprio nel momento di massimo assedio, arriva il 4-1 tedesco grazie a un cross di Svensson deviato nella propria porta da Mudau (59’).

Partita finita? Macché. Un minuto dopo Rayners accorcia le distanze (62’) e al 90’ Mothiba firma il 4-3 che gela Kovac e costringe il Bvb a sette minuti di brividi. Ma alla fine i gialloneri portano a casa la vittoria e volano a quota 4 nel girone. Speranze ancora vive anche per i Mamelodi Sundowns (3 punti) che ora attendono l’esito di Fluminense-Ulsan Hyundai per giocarsi tutto nel prossimo turno.

