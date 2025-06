Mondiale per Club, City e Salisburgo: buona la prima, passo avanti verso gli ottavi

Prima giornata positiva per Manchester City e Salisburgo nel Mondiale per Club: i Citizens battono 2-0 il Wydad Casablanca, mentre gli austriaci piegano 2-1 i messicani del Pachuca al termine di una partita fiume interrotta da un violento nubifragio.

Il Manchester City di Guardiola, inserito nel gruppo G con la Juventus, comincia con il piede giusto grazie a un gol lampo di Foden dopo meno di due minuti. Subito dopo, Doku approfitta di un blackout difensivo marocchino su corner per raddoppiare e chiudere i conti giĂ nel primo tempo.

I marocchini del Wydad, generosi in ripartenza, non riescono però a segnare: Ederson salva tutto su Mailula, mentre Foden sfiora il tris ma Benabid lo mura. Nella ripresa il caldo spegne i ritmi: Guardiola inserisce Haaland ma il City non punge più. Da segnalare solo l’espulsione di Lewis, punito nel finale per una scarpata in faccia a Obeng. I tre punti sono comunque in tasca: 2-0 e pratica archiviata.

Nel gruppo H, invece, sorride il Salisburgo, che festeggia sotto il diluvio di Cincinnati: battuto 2-1 il Pachuca grazie a un mix di tenacia e ripartenze letali. Gara sospesa a lungo per un nubifragio che ha costretto all’evacuazione degli spalti per quasi due ore.

Prima dello stop, i messicani avevano dominato la scena con un super Rondon, fermato però da uno strepitoso Zawieschitzky, giovane portiere austriaco al debutto: tre parate decisive in mezz’ora. A sbloccare la gara ci pensa Gloukh al 42’: ripartenza micidiale, assist di Sulzbacher e destro a giro sotto l’incrocio.

Nella ripresa, dopo la lunga interruzione, ancora Salisburgo pericoloso con Nene, ma il Pachuca trova il pari grazie a un tap-in di Montiel. Nel finale, però, decide tutto Ratkov che sfrutta una mischia in area e regala agli austriaci il primo posto nel girone.

Due vittorie diverse ma pesanti: City e Salisburgo partono col piede giusto e lanciano un segnale importante. Mondiale per Club appena iniziato, ma la corsa è già serrata.

