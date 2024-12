Mondiale per Club 2025, benvenuti nel nuovo calcio

Il calcio è in costante trasformazione e lo dimostra la nascita del nuovo e innovativo format del Mondiale per Club, ideato dalla FIFA. Una nuova competizione, presentata nella serata di Miami, condita da una folta presenza di italianità, con le presenze della stella della Juventus, Alessandro Del Piero, nell’inedita veste di presentatore, e quella di Diletta Leotta. Un nuovo trofeo, mostrato al mondo dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, insieme ad una delle figure più importanti della storia del calcio: Ronaldo il Fenomeno. La storia del calcio che entra nel sistema del futuro. Al centro ci sono i sorteggi, con l’occhio rivolto alle avversarie delle uniche due italiane presenti: Inter e Juventus.

L’Inter, partente dal POT 2 per posizione nel ranking UEFA, già consapevole di dover affrontare una delle sudamericane, pesca lo storico club argentino del River Plate, nonché ultima squadra del proprio Paese a conquistare la Libertadores nel 2018, prima del dominio brasiliano, tutt’ora vigente. Gara inedita tra i due club, affrontati in un’unica occasione, risalente al 1961. Dall’America del Sud ci si sposta all’altro capo del Mondo: in Giappone. Ed ecco che la sorte mette davanti ai nerazzurri l’Urawa Red Diamonds. Altro giro, altro precedente amichevole, questa volta di epoca ben più recente, risalente al 2004. C’è anche il Messico nel gruppo E. L’Inter di Inzaghi dovrà vedersela con il Monterrey, allenato da una vecchia conoscenza del calcio europeo, l’ex City Martín Demichelis.

Prima i nerazzurri e poi la Juventus. Questa volta la sorte è meno benevola ed estrae subito il Manchester City di Guardiola, campione d’Europa 2023, prossimo avversario della formazione di Thiago Motta in UEFA Champions League. Dei Citizen non è necessario parlare, basta guardare i numeri degli ultimi anni per comprenderne valore e spessore. Dalla Perfida Albione al Mediterraneo, in Marocco. Altra squadra storica, il Wydad Casablanca, squadra in cui milita la vecchia conoscenza del Milan M’Baye Niang, qualificato alla competizione iridata grazie alla vittoria del trofeo continentale africano sopraggiunto nel 2022. Ultimo avversario della squadra torinese è Al-Ain, formazione emiratina, vincitrice dell’ultima edizione della AFC Champions League.

Tra gli accoppiamenti più divertenti c’è quello che verrà confrontarsi il Bayern Monaco e Boca Juniors, nel Gruppo C. La storia delle due squadre parla da sé, così come la terza componente: il Benfica. Quarta presenza dall’Oceania con i neozelandesi dell’Auckland City. Un girone che incarna la storia del calcio recente e non. I pluricampioni europei del Real Madrid pescano l’Al Hilal di Milinkovic-Savic e Neymar. Sicuramente una sfida che evoca dolci ricordi per il brasiliano ex Barcellona, ancora una volta di fronte ai rivali. Le altre due avversarie dei Galacticos saranno i messicani del Pachuca e gli austriaci del Salisburgo.

Messi profeta in patria. Mondiale negli USA e Inter Miami, seppur relegato nel POT 4 insieme all’altra formazione statunitense dei Seattle Sounders, nel Gruppo A. Suarez, Messi e compagni torneranno ad affrontare una squadra europea, più precisamente il Porto, squadra più volta affrontata dalla Pulce con la maglia blaugrana. Non solo Europa, l’Inter Miami affronterà anche i brasiliani del Palmeiras e gli egiziani del Al Ahly.

Un’altra sfida importante verrà contrapporre il Flamengo contro il Chelsea, vincitore della Champions League 2021. Gruppo non semplice, invece, per i francesi del Paris Saint-Germain. I parigini dovranno affrontare l’Atlético Madrid di Simeone, in una sfida che riporta ai quarti di finale della passata UEFA Champions League, oltre ai neo vincitori della Copa Libertadores del Botafogo e gli statunitensi, padroni di casa, dei Seattle Sounders. Un Mondiale che comincia a prendere forma, una nuova pagina per la storia di questo sport. Chi sarà la prima campione del Mondo per club FIFA della storia?

Gironi:

GRUPPO A:

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

GRUPPO B:

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (SPA)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

GRUPPO C:

Bayern Monaco (GER)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

GRUPPO D:

Flamengo (BRA)

Espérance Sportive de Tunisie (TUN)

Chelsea (ING)

Club León (MEX)

GRUPPO E:

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

INTER (ITA)

Monterrey (MEX)

GRUPPO F:

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan (JPN)

Mamelodi Sundowns (ZAF)

GRUPPO G:

Manchester City (ING)

Widad (MAR)

Al-Ain (UAE)

JUVENTUS (ITA)

GRUPPO H:

Real Madrid (SPA)

Al Hilal (KSA)

Pachuca (MEX)

Salisburgo (AUT)

