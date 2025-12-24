Modena-Monza: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il prossimo 26 dicembre, il Braglia di Modena ospiterà una delle sfide più interessanti della stagione di Serie B: Modena contro Monza. Il match, unico in programma nel tradizionale Boxing Day italiano, chiuderà l’anno solare per entrambe le formazioni e promette di essere decisivo non solo per la classifica, ma anche per l’umore e le prospettive dei due club. In un campionato equilibrato come quello cadetto, ogni partita può essere un crocevia fondamentale.

Modena-Monza: una sfida che vale più dei tre punti

La partita tra Modena e Monza rappresenta molto più di un semplice incontro di metà stagione. Il calendario ha voluto che l’ultimo scontro dell’anno si disputasse proprio a Santo Stefano, in una serata di grande attenzione mediatica e sportiva. I padroni di casa arrivano da due sconfitte consecutive al Braglia contro Catanzaro e Venezia (entrambe per 1-2), risultato che ha incrinato alcune certezze costruite nei mesi precedenti. Nonostante ciò, la stagione dei gialloblù guidati da Andrea Sottil rimane positiva: la squadra si trova infatti a ridosso della zona playoff dopo anni di lotta per la salvezza. Di fronte ci sarà un Monza che, dopo la retrocessione e il cambio di proprietà dalla famiglia Berlusconi al fondo Beckett Layne Ventures, ha ritrovato gioco e risultati, consolidando il secondo posto grazie al recente 4-1 sulla Carrarese. La posta in palio, dunque, va ben oltre i tre punti: una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni di una o rafforzare la posizione dell’altra.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento stagionale

Le statistiche raccontano di due squadre con cammini differenti:

Modena ha mostrato un rendimento altalenante in casa, con due sconfitte di fila, ma resta la formazione più prolifica della Serie B nei secondi tempi (18 reti, di cui 14 nell’ultima mezz’ora).

ha mostrato un rendimento altalenante in casa, con due sconfitte di fila, ma resta la formazione più prolifica della nei secondi tempi (18 reti, di cui 14 nell’ultima mezz’ora). Monza, invece, ha superato un inizio difficile e, grazie alla nuova proprietà e al lavoro di Paolo Bianco, si è stabilizzato ai vertici della classifica. L’ultima vittoria per 4-1 contro la Carrarese ha dato ulteriore slancio alle ambizioni promozione.

Dal punto di vista dei precedenti, la partita rappresenta anche una sfida personale per il tecnico Bianco, ex allenatore proprio del Modena, esonerato dopo 33 giornate nella stagione precedente. Le assenze pesano da ambo le parti: il Monza dovrà rinunciare a Pedro Obiang, mentre il Modena cerca di ritrovare solidità dopo le recenti battute d’arresto.

Le quote principali: il mercato dei bookmaker sulla sfida

Il match tra Modena e Monza attira grande interesse anche nel mercato delle quote. I bookmaker tendono a proporre valori molto ravvicinati, segno dell’equilibrio percepito tra le due squadre:

Vittoria Modena : quota attorno a 2.80-3.00

: quota attorno a 2.80-3.00 Pareggio: quota tra 3.10 e 3.30

Vittoria Monza: quota tra 2.30 e 2.50

Le quote per i marcatori e gli esiti “Gol/No Gol” riflettono la propensione offensiva di entrambe, soprattutto nella seconda parte di gara. Gli operatori danno particolare rilevanza alla possibilità di almeno un gol nella ripresa, elemento confermato dai dati stagionali del Modena.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche da non sottovalutare

Alcuni dati meritano una particolare attenzione in vista della sfida:

Il Modena è la squadra con più gol realizzati nella seconda metà delle partite in Serie B .

è la squadra con più gol realizzati nella seconda metà delle partite in . Nell’ultima mezz’ora di gioco, nessun altra formazione ha segnato quanto i gialloblù (14 reti).

Il Monza ha ritrovato continuità dopo il cambio societario e si presenta con una delle migliori difese del torneo.

ha ritrovato continuità dopo il cambio societario e si presenta con una delle migliori difese del torneo. Il ritorno di Izzo in difesa potrebbe rafforzare ulteriormente la solidità dei biancorossi.

Curioso infine il destino incrociato di Bianco, ora sulla panchina avversaria dopo l’esperienza – conclusasi con un esonero – proprio al Modena.

La sfida tra Modena e Monza si preannuncia quindi ricca non solo di emozioni, ma anche di spunti tecnici e statistici di rilievo. L’equilibrio tra le due compagini e le motivazioni extra-sportive rendono questo incontro uno dei più attesi del turno festivo di Serie B. Gli occhi sono puntati sul Braglia, dove numeri e dettagli potrebbero fare la differenza.