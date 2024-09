Varie. Minicar in fiamme, coinvolti mamma e figlio di sei anni – Una donna e suo figlio di sei anni sono stati salvati dai carabinieri dopo essere rimasti intrappolati in un negozio a Ronciglione, in provincia di Viterbo, a causa di un incendio. I militari sono intervenuti prontamente per evitare il soffocamento dovuto alle esalazioni. L’incendio ha avuto origine da una minicar parcheggiata in una via centrale della cittadina, il cui intenso calore ha provocato l’esplosione della vetrina del negozio di abbigliamento adiacente. In quel momento, la donna e il bambino si trovavano all’interno, e a differenza degli altri clienti, non sono riusciti a fuggire in tempo. (Continua a leggere dopo le foto)

Minicar in fiamme Ronciglione, coinvolti mamma e figlio di sei anni

Intervento tempestivo da parte dei carabinieri della radiomobile e della Compagnia di Ronciglione in seguito a un incendio che ha coinvolto una minicar. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa nel pomeriggio in via Roma, quando un’auto alimentata a gasolio è andata a fuoco per cause ancora da determinare. L’incendio si è sviluppato davanti a un negozio di abbigliamento, all’interno del quale si trovavano diversi clienti. I militari, allertati per il rogo, sono giunti rapidamente sul luogo, hanno messo in sicurezza l’area e hanno iniziato a domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

