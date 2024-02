Milano, uomo finisce sui binari e il treno inchioda: il bilancio è drammatico

Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in una metropolitana di Milano. Un uomo è finito sui binari proprio nel momento in cui passava il treno, le cause sono ancora da accertare. Il macchinista ha cercato di frenare per evitare l’impatto, purtroppo è stato inutile. L’uomo è morto sul colpo.

Milano, uomo finisce sui binari, il bilancio

Grandissima paura per chi ha assistito alla scena questa mattina, poco dopo le 9, alla stazione di Gambara, in direzione Sesto a Milano. Un uomo sarebbe finito sui binari poco prima del passaggio del treno. Secondo quanto appreso da MilanoToday non si tratterebbe di un incidente ma di un gesto volontario. Il conducente, ha provato a frenare prima di colpire l’uomo, ma l’impatto è stato inevitabile. La brusca frenata ha provocato la collusione di alcuni passeggeri, fortunatamente niente di grave. (continua dopo la foto)

La vittima e i feriti

La vittima pare sia un anziano. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, ma inutile perché per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone, cadute a causa dell’improvvisa frenata del macchinista nel tentativo di evitare l’anziano sceso sui binari. Due donne di 48 e 32 anni sono state accompagnate in codice verde nei pronto soccorso del San Carlo e del Buzzi; una donna di 54 anni e un uomo 59enne, invece, sono stati valutati in posto dai soccorritori, ma hanno rifiutato di essere accompagnati in ospedale. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Per permettere gli accertamenti e i rilievi del caso da parte della Polmetro, la linea rossa è stata interrotta tra Bisceglie e Pagano. I treni sono fermi e sostituiti da bus. Da Atm fanno sapere che i mezzi di superficie sono “in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico”. La linea, comunque, è aperta nella tratta tra Sesto-Pagano-Rho.