Milan, via alla Supercoppa: Allegri parte per Riad senza Gimenez, ma ritrova Leao

Comincia ufficialmente la missione Supercoppa italiana per il Milan. Oggi la partenza per Riad, dove giovedì sera alle 20 i rossoneri affronteranno il Napoli di Antonio Conte nella semifinale. In palio c’è l’accesso alla finale contro la vincente di Bologna-Inter, in programma venerdì.

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è fermo da oltre un mese per un problema alla caviglia: negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi, ma il dolore persistente non ha favorito il rientro. Per questo Gimenez è volato in Olanda per un consulto specialistico. La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati e l’ipotesi di un intervento resta concreta. (continua dopo la foto)

Assente anche Matteo Gabbia, uscito a inizio ripresa contro il Sassuolo. Gli esami hanno escluso lesioni al ginocchio sinistro, evidenziando però un trauma in iperestensione. Niente Arabia Saudita per la semifinale: al suo posto è pronto De Winter. In caso di qualificazione alla finale, Gabbia potrebbe raggiungere la squadra ed essere almeno a disposizione per la panchina, ma tutto dipenderà dalle terapie a Milanello.

Le notizie positive per Allegri arrivano da Rafael Leao e Youssouf Fofana, entrambi convocati. Il centrocampista francese ha superato i problemi muscolari e si gioca una maglia da titolare con Ricci e Loftus-Cheek. Il numero 10 portoghese, invece, non è ancora al meglio dopo il risentimento all’adduttore destro accusato contro il Torino l’8 dicembre: difficilmente partirà dall’inizio, più probabile un impiego nella ripresa o un eventuale ruolo da titolare in finale. (continua dopo la foto)

Contro il Napoli, l’attacco rossonero sarà affidato a Christian Pulisic e Christopher Nkunku, ancora a caccia della prima rete con la maglia del Milan. Confermati gli altri titolari, con l’unico vero dubbio legato a Modric: il croato ha giocato finora sempre e potrebbe anche partire dalla panchina, ipotesi difficile ma non da escludere vista la gestione delle energie.

La spedizione rossonera in Arabia Saudita è pronta a decollare. Il Milan parte tra assenze pesanti e rientri preziosi, con l’obiettivo di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

