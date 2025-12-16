Inter verso Riad: Calhanoglu vola con la squadra, Dumfries resta un rebus

La missione Supercoppa italiana dell’Inter prende forma. Dopo il giorno di riposo, i nerazzurri tornano ad allenarsi in mattinata e mercoledì alle 15 partiranno da Malpensa direzione Riad, dove venerdì affronteranno il Bologna in semifinale. Con la squadra salirà sull’aereo anche Hakan Calhanoglu, ma senza forzature. (continua dopo la foto)

Il centrocampista turco, alle prese con un fastidio all’adduttore destro accusato nei primi minuti della gara di Champions League contro il Liverpool, viaggerà con il gruppo ma difficilmente verrà impiegato nella semifinale. In casa Inter la linea è chiara: nessuna accelerazione che possa compromettere la situazione. L’ipotesi più concreta è rivederlo in campo solo in caso di finale. (continua dopo la foto)

In Arabia Saudita ci sarà anche Darmian, che ha smaltito il problema muscolare al polpaccio dopo uno stop lungo un paio di mesi. Contro il Bologna dovrebbero giocare sette undicesimi della formazione scesa in campo nella finale persa a gennaio contro il Milan. In attacco, rispetto ad allora, spazio a Thuram accanto a Lautaro, mentre Dimarco rientra dopo il riposo osservato a Genova.

Resta aperta la questione Dumfries. Oggi è atteso il responso definitivo sull’eventuale intervento chirurgico o sul proseguimento con una terapia conservativa per il problema alla caviglia sinistra che lo tiene fermo da oltre un mese. L’olandese si è infortunato il 9 novembre in Inter-Lazio, dopo un contrasto con Zaccagni. Le cure seguite finora non hanno dato i risultati sperati. (continua dopo la foto)

Per questo il club ha deciso di sottoporlo a visite specialistiche approfondite. Nei giorni scorsi Dumfries è volato in Olanda per consultare un ortopedico di fiducia: ora l’Inter attende la valutazione finale per definire tempi e modalità di recupero.

Tra gestione delle energie e scelte mediche delicate, la strada verso la Supercoppa passa anche da qui. A Riad, l’Inter vuole arrivare pronta.

Leggi anche: