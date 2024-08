Milan tournée Usa, dopo il City vittoria anche con il Real. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Manchester City, il Milan di Paulo Fonseca continua a collezionare successi importanti anche in amichevole, battendo 1-0 il Real Madrid, campione d’Europa. La partita è stata decisa da Chukwueze al 55′, sfruttando un assist di Liberali derivato da una ripartenza generata dal pressing alto di Tomori. Thiaw ha colpito la traversa sette minuti dopo, mentre Torriani, giovane portiere, ha fermato Alvaro Rodriguez al 83′.

I Rossoneri e Fonseca inviano un altro segnale estremamente positivo: dopo aver sconfitto il Manchester City 3-2, ora battono anche il Real Madrid 1-0. Il Milan ha superato le ultime due squadre vincitrici della Champions League negli ultimi quattro giorni. La difesa è stata solida di fronte ai campioni d’Europa, che hanno schierato giocatori come Endrick, Rüdiger, Modric, Brahim Diaz e Arda Güler fin dal primo minuto. Chukwueze e Nasti sono stati i più pericolosi per il Milan, mettendo sotto pressione Courtois fin dall’inizio. Chukwueze, particolarmente in forma in questo precampionato, ha sfiorato il gol con un potente sinistro che è andato di poco fuori. Diaz ha avuto una buona occasione poco prima dell’intervallo.

Nella seconda metà, il Real Madrid ha fatto diversi cambi, incluso l’uscita di Endrick. Al 55′, Chukwueze ha segnato l’unico gol della partita, capitalizzando sul recupero alto di Tomori e sull’assist di Liberali. Thiaw ha colpito la traversa poco dopo, mentre Liberali ha mancato un gol quasi certo da una posizione privilegiata. Il Milan non è riuscito a chiudere definitivamente la partita, ma Torriani ha assicurato il secondo successo della squadra in America con una grande parata su Alvaro Rodriguez. Ottimi segnali sono arrivati da tutti i giocatori, inclusi quelli entrati nel secondo tempo come Pulisic, che ha fatto un importante salvataggio su Fran Garcia. La prossima amichevole sarà contro il Barcellona, segnando il finale della tournée negli Stati Uniti per il Milan.