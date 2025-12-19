Milan, torna Thiago Silva? Allegri spinge, il club valuta

Il nome di Thiago Silva torna con forza nei radar del Milan. Non una suggestione romantica, ma una pista concreta che sta salendo nelle valutazioni della dirigenza rossonera. Il difensore brasiliano, classe 1984, si è da poco svincolato dal Fluminense ed è alla ricerca di una nuova esperienza europea. Un profilo che Massimiliano Allegri avrebbe chiesto esplicitamente alla società.

Secondo quanto filtra da ambienti di mercato, l’allenatore rossonero avrebbe indicato Thiago Silva come occasione di mercato, soprattutto alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime uscite difensive, in particolare da parte di Koni De Winter. Il Milan sta riflettendo sull’operazione, consapevole di poter inserire nello spogliatoio un giocatore di grande esperienza e leadership, senza investimenti sul cartellino.

Allegri e Thiago Silva si conoscono bene: tra Serie A e competizioni internazionali hanno condiviso 79 partite prima dell’addio del brasiliano direzione Paris Saint-Germain. Un rapporto tecnico e umano che pesa nelle valutazioni attuali.

A 41 anni, Thiago Silva non rappresenta un investimento di prospettiva, ma una soluzione immediata. Il suo profilo si adatterebbe a un Milan che difende spesso con blocco basso, riducendo l’esposizione a grandi spazi e limitando l’impatto fisico continuo. La lettura delle situazioni, il posizionamento e la gestione dei momenti della gara restano i suoi punti di forza.

Per il brasiliano l’obiettivo è chiaro: trovare continuità in Europa per giocarsi una convocazione al Mondiale 2026 con il Brasile. In questo senso, il Milan rappresenterebbe una vetrina ideale.

La volontà del giocatore non è un dettaglio. In estate, durante il Mondiale per Club disputato con il Fluminense, Thiago Silva aveva ribadito pubblicamente il suo legame con il Milan e ammesso di aver sentito Allegri alla vigilia della sfida contro l’Inter. Contatti che oggi assumono un peso diverso.

A distanza di mesi, quella che sembrava solo una storia di nostalgia sta prendendo forma. Il Milan riflette, Allegri spinge. E il ritorno di Thiago Silva a Milanello non è più soltanto un’idea suggestiva.

